https://ria.ru/20201105/remont-1583256560.html

Пермский край на 9% перевыполнит план по ремонту дорог в 2020 году

Пермский край на 9% перевыполнит план по ремонту дорог в 2020 году

Власти Пермского края по итогам 2020 года на 9% перевыполнят план по ремонту дорог, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:46

2020-11-05T19:46

2020-11-05T19:59

дмитрий махонин

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 5 ноя – РИА Новости. Власти Пермского края по итогам 2020 года на 9% перевыполнят план по ремонту дорог, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг в ходе обсуждения на заседании регионального правительства итогов дорожно-строительного сезона и.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что в текущем году план по ремонту автодорог в регионе будет перевыполнен на 9%."На начало ноября уже отремонтировано 802,4 километра. Из этого объема 312 километров – региональные дороги, 490,4 километров – местные. К концу года протяженность первых составит 322 километра, вторых – 650 километров. При этом в текущем году план по ремонту автодорог Пермского края будет перевыполнен на 9%", - цитирует Уханова пресс-служба губернатора.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в текущем году объем дорожного фонда региона превысил 18 миллиардов рублей, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на 40% увеличен объем субсидий территориям края на приведение в порядок местных дорог – до 6,2 миллиардов рублей. "Стремимся создать одинаково комфортную среду не только в Перми, но и в территориях региона – для этого важно обеспечить и транспортную доступность. Всего в этом году будут построена и приведена в порядок почти 1 тысяча километров дорог Пермского края", – цитирует пресс-служба слова Махонина.В сообщении отмечается, что по поручению Махонина в следующем году краевой Минтранс закупит дополнительную дорожную лабораторию и увеличит число выездов в муниципалитеты. "Дорожные объекты должны выполняться в срок, при этом важно улучшать качество работ и усилить контроль их приемки", - подчеркнул Махонин. В пресс-службе губернатора также отметили, что Махонин поставил задачу муниципальным властям до конца февраля провести тендерные процедуры по дорожным объектам, запланированным к ремонту и реконструкции в 2021 году.

https://ria.ru/20201105/vtorsyre-1583196217.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермь, пермский край