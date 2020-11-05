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Пермский край на 9% перевыполнит план по ремонту дорог в 2020 году
Пермский край на 9% перевыполнит план по ремонту дорог в 2020 году
Власти Пермского края по итогам 2020 года на 9% перевыполнят план по ремонту дорог, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:46
2020-11-05T19:59
дмитрий махонин
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 5 ноя – РИА Новости. Власти Пермского края по итогам 2020 года на 9% перевыполнят план по ремонту дорог, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг в ходе обсуждения на заседании регионального правительства итогов дорожно-строительного сезона и.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что в текущем году план по ремонту автодорог в регионе будет перевыполнен на 9%."На начало ноября уже отремонтировано 802,4 километра. Из этого объема 312 километров – региональные дороги, 490,4 километров – местные. К концу года протяженность первых составит 322 километра, вторых – 650 километров. При этом в текущем году план по ремонту автодорог Пермского края будет перевыполнен на 9%", - цитирует Уханова пресс-служба губернатора.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в текущем году объем дорожного фонда региона превысил 18 миллиардов рублей, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на 40% увеличен объем субсидий территориям края на приведение в порядок местных дорог – до 6,2 миллиардов рублей. "Стремимся создать одинаково комфортную среду не только в Перми, но и в территориях региона – для этого важно обеспечить и транспортную доступность. Всего в этом году будут построена и приведена в порядок почти 1 тысяча километров дорог Пермского края", – цитирует пресс-служба слова Махонина.В сообщении отмечается, что по поручению Махонина в следующем году краевой Минтранс закупит дополнительную дорожную лабораторию и увеличит число выездов в муниципалитеты. "Дорожные объекты должны выполняться в срок, при этом важно улучшать качество работ и усилить контроль их приемки", - подчеркнул Махонин. В пресс-службе губернатора также отметили, что Махонин поставил задачу муниципальным властям до конца февраля провести тендерные процедуры по дорожным объектам, запланированным к ремонту и реконструкции в 2021 году.
https://ria.ru/20201105/vtorsyre-1583196217.html
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дмитрий махонин, пермь, пермский край

Пермский край на 9% перевыполнит план по ремонту дорог в 2020 году

19:46 05.11.2020 (обновлено: 19:59 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия на федеральной автотрассе
Укладка асфальтового покрытия на федеральной автотрассе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕРМЬ, 5 ноя – РИА Новости. Власти Пермского края по итогам 2020 года на 9% перевыполнят план по ремонту дорог, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг в ходе обсуждения на заседании регионального правительства итогов дорожно-строительного сезона и.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что в текущем году план по ремонту автодорог в регионе будет перевыполнен на 9%.
"На начало ноября уже отремонтировано 802,4 километра. Из этого объема 312 километров – региональные дороги, 490,4 километров – местные. К концу года протяженность первых составит 322 километра, вторых – 650 километров. При этом в текущем году план по ремонту автодорог Пермского края будет перевыполнен на 9%", - цитирует Уханова пресс-служба губернатора.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в текущем году объем дорожного фонда региона превысил 18 миллиардов рублей, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на 40% увеличен объем субсидий территориям края на приведение в порядок местных дорог – до 6,2 миллиардов рублей. "Стремимся создать одинаково комфортную среду не только в Перми, но и в территориях региона – для этого важно обеспечить и транспортную доступность. Всего в этом году будут построена и приведена в порядок почти 1 тысяча километров дорог Пермского края", – цитирует пресс-служба слова Махонина.
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В сообщении отмечается, что по поручению Махонина в следующем году краевой Минтранс закупит дополнительную дорожную лабораторию и увеличит число выездов в муниципалитеты. "Дорожные объекты должны выполняться в срок, при этом важно улучшать качество работ и усилить контроль их приемки", - подчеркнул Махонин.
В пресс-службе губернатора также отметили, что Махонин поставил задачу муниципальным властям до конца февраля провести тендерные процедуры по дорожным объектам, запланированным к ремонту и реконструкции в 2021 году.
 
Дмитрий МахонинПермьПермский край
 
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