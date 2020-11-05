Рейнольдс и Гадот разместили кадры со съемок "Красного уведомления"

"Чтобы вернуться к съемочному процессу во время пандемии, пришлось многим пожертвовать, особенно членам нашей замечательной команды. Мы должны были быть изолированы от мира 24 часа в сутки, семь дней в неделю и ходить только на съемочную площадку и обратно. Группе пришлось оставить свои семьи на несколько месяцев. Они старались изо всех сил, чтобы у нас получился лучший фильм, и при этом все находились в безопасности. Я давно поняла, проекты становятся особенными только тогда, когда за ними стоит командная работа. В нашем случае это было именно так. Всем большое спасибо", – поделилась впечатлениями Гадот.