Рейнольдс и Гадот разместили кадры со съемок "Красного уведомления"
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Актеры Райан Рейнольдс и Галь Гадот опубликовали в инстаграме кадры со съемок предстоящего комедийного боевика Netflix "Красное уведомление", которые недавно завершились.
"Вчера был мой последний съемочный день в "Красном уведомлении". Мы начали снимать этот фильм десять месяцев назад, но приостановили производство в марте, не зная, вернемся ли к нему снова. Однако с помощью работников здравоохранения и мер безопасности, которые предприняли в Netflix, нашелся способ вернуть нас к работе", – написал Рейнольдс.
На размещенных снимках он позирует с Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном, режиссером картины Роусоном Маршаллом Тербером ("Мы – Миллеры", "Полтора шпиона") и другими членами команды. На закулисных кадрах все они одеты в маски и защитные экраны для лица.
Позже фотографии со съемок разместила и Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в блокбастерах DC. В подписи она поблагодарила группу за слаженную работу.
"Чтобы вернуться к съемочному процессу во время пандемии, пришлось многим пожертвовать, особенно членам нашей замечательной команды. Мы должны были быть изолированы от мира 24 часа в сутки, семь дней в неделю и ходить только на съемочную площадку и обратно. Группе пришлось оставить свои семьи на несколько месяцев. Они старались изо всех сил, чтобы у нас получился лучший фильм, и при этом все находились в безопасности. Я давно поняла, проекты становятся особенными только тогда, когда за ними стоит командная работа. В нашем случае это было именно так. Всем большое спасибо", – поделилась впечатлениями Гадот.
Детали сюжета держатся в секрете. Но ранее сообщалось, что Джонсон играет агента Интерпола, который пытается выследить самую разыскиваемую воровку в мире (Гадот) и героя Райана Рейнольдса, который фигурирет в ленте, как величайший аферист.
Премьера боевика состоится на Netflix в конце 2021 года.