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Рейнольдс и Гадот разместили кадры со съемок "Красного уведомления"
Рейнольдс и Гадот разместили кадры со съемок "Красного уведомления"
Актеры Райан Рейнольдс и Галь Гадот опубликовали в инстаграме кадры со съемок предстоящего комедийного боевика Netflix "Красное уведомление", которые недавно... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:56
2020-11-05T11:56
культура
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Актеры Райан Рейнольдс и Галь Гадот опубликовали в инстаграме кадры со съемок предстоящего комедийного боевика Netflix "Красное уведомление", которые недавно завершились.На размещенных снимках он позирует с Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном, режиссером картины Роусоном Маршаллом Тербером ("Мы – Миллеры", "Полтора шпиона") и другими членами команды. На закулисных кадрах все они одеты в маски и защитные экраны для лица. Позже фотографии со съемок разместила и Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в блокбастерах DC. В подписи она поблагодарила группу за слаженную работу.Детали сюжета держатся в секрете. Но ранее сообщалось, что Джонсон играет агента Интерпола, который пытается выследить самую разыскиваемую воровку в мире (Гадот) и героя Райана Рейнольдса, который фигурирет в ленте, как величайший аферист. Премьера боевика состоится на Netflix в конце 2021 года.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, netflix, райан рейнольдс (актер), интерпол

Рейнольдс и Гадот разместили кадры со съемок "Красного уведомления"

11:56 05.11.2020
 
© AFP 2020 / Noam Galai/Jean-Baptiste Lacroix Райан Рейнольдс и Галь Гадот
Райан Рейнольдс и Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AFP 2020 / Noam Galai/Jean-Baptiste Lacroix
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Актеры Райан Рейнольдс и Галь Гадот опубликовали в инстаграме кадры со съемок предстоящего комедийного боевика Netflix "Красное уведомление", которые недавно завершились.
"Вчера был мой последний съемочный день в "Красном уведомлении". Мы начали снимать этот фильм десять месяцев назад, но приостановили производство в марте, не зная, вернемся ли к нему снова. Однако с помощью работников здравоохранения и мер безопасности, которые предприняли в Netflix, нашелся способ вернуть нас к работе", – написал Рейнольдс.
На размещенных снимках он позирует с Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном, режиссером картины Роусоном Маршаллом Тербером ("Мы – Миллеры", "Полтора шпиона") и другими членами команды. На закулисных кадрах все они одеты в маски и защитные экраны для лица.
Позже фотографии со съемок разместила и Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в блокбастерах DC. В подписи она поблагодарила группу за слаженную работу.

"Чтобы вернуться к съемочному процессу во время пандемии, пришлось многим пожертвовать, особенно членам нашей замечательной команды. Мы должны были быть изолированы от мира 24 часа в сутки, семь дней в неделю и ходить только на съемочную площадку и обратно. Группе пришлось оставить свои семьи на несколько месяцев. Они старались изо всех сил, чтобы у нас получился лучший фильм, и при этом все находились в безопасности. Я давно поняла, проекты становятся особенными только тогда, когда за ними стоит командная работа. В нашем случае это было именно так. Всем большое спасибо", – поделилась впечатлениями Гадот.

Детали сюжета держатся в секрете. Но ранее сообщалось, что Джонсон играет агента Интерпола, который пытается выследить самую разыскиваемую воровку в мире (Гадот) и героя Райана Рейнольдса, который фигурирет в ленте, как величайший аферист.
Премьера боевика состоится на Netflix в конце 2021 года.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыГаль ГадотNetflixРайан Рейнольдс (актер)Интерпол
 
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