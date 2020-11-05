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Лучшие айтишники поборются в финале конкурса "Цифровой прорыв"
Лучшие айтишники поборются в финале конкурса "Цифровой прорыв"
IT-специалисты из 350 команд страны примут участие в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который пройдет в Москве 27–29 ноября. Им предстоит... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:06
2020-11-05T12:06
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. IT-специалисты из 350 команд страны примут участие в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который пройдет в Москве 27–29 ноября. Им предстоит решить 15 кейсов от крупнейших государственных структур и корпораций, а победители из каждой категории попадут в гранд-финал, он состоится 7–8 декабря.Победитель получит 22,5 млн рублей, сообщается в пресс-релизе организаторов. Конкурс "Цифровой прорыв" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". На этапе гранд-финала участники представят короткие презентации своих разработок, так называемые питчи, заключат необходимые контракты или получат предложения о трудоустройстве."Среди финалистов – участники, вошедшие в шорт-листы полуфинальных хакатонов регионального этапа проекта, и победители онлайн-чемпионата "Цифрового прорыва" по анализу данных и машинному обучению. Успешно пройти конкурсные испытания финалистам помогут более 100 трекеров и 300 IT- и бизнес-экспертов", – сообщают организаторы мероприятия.Кейсы для финального этапа прислали крупнейшие компании страны, такие как госкорпорация "Росатом", ПАО Сбербанк, ПАО "Россети", Mail.ru Group, АО "Почта России" и другие крупнейшие корпорации, а также федеральные ведомства, в том числе ФАС, Минздрав и МВД. IT-специалистам необходимо будет создать IT-решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей и других актуальных технологий.По итогам соревнования будут выбраны 45 лучших команд. Они и получат приглашения на гранд-финал в декабре.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/zum-1582841135.html
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60
москва, технологии, общество

Лучшие айтишники поборются в финале конкурса "Цифровой прорыв"

12:06 05.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. IT-специалисты из 350 команд страны примут участие в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который пройдет в Москве 27–29 ноября. Им предстоит решить 15 кейсов от крупнейших государственных структур и корпораций, а победители из каждой категории попадут в гранд-финал, он состоится 7–8 декабря.
Победитель получит 22,5 млн рублей, сообщается в пресс-релизе организаторов. Конкурс "Цифровой прорыв" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". На этапе гранд-финала участники представят короткие презентации своих разработок, так называемые питчи, заключат необходимые контракты или получат предложения о трудоустройстве.
"Среди финалистов – участники, вошедшие в шорт-листы полуфинальных хакатонов регионального этапа проекта, и победители онлайн-чемпионата "Цифрового прорыва" по анализу данных и машинному обучению. Успешно пройти конкурсные испытания финалистам помогут более 100 трекеров и 300 IT- и бизнес-экспертов", – сообщают организаторы мероприятия.
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 14:45Акценты
Goodbye, Zoom! В России сделают свой сервис для видеоконференцийКомпании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" уже готовят отечественных конкурентов Zoom. Не пройдет и двух лет, и он станет доступен пользователям.
Кейсы для финального этапа прислали крупнейшие компании страны, такие как госкорпорация "Росатом", ПАО Сбербанк, ПАО "Россети", Mail.ru Group, АО "Почта России" и другие крупнейшие корпорации, а также федеральные ведомства, в том числе ФАС, Минздрав и МВД. IT-специалистам необходимо будет создать IT-решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей и других актуальных технологий.
По итогам соревнования будут выбраны 45 лучших команд. Они и получат приглашения на гранд-финал в декабре.
 
МоскваТехнологииОбщество
 
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