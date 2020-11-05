https://ria.ru/20201105/razrabotchiki-1583141313.html

Лучшие айтишники поборются в финале конкурса "Цифровой прорыв"

Лучшие айтишники поборются в финале конкурса "Цифровой прорыв"

IT-специалисты из 350 команд страны примут участие в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который пройдет в Москве 27–29 ноября. Им предстоит... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:06

2020-11-05T12:06

2020-11-05T12:06

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. IT-специалисты из 350 команд страны примут участие в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который пройдет в Москве 27–29 ноября. Им предстоит решить 15 кейсов от крупнейших государственных структур и корпораций, а победители из каждой категории попадут в гранд-финал, он состоится 7–8 декабря.Победитель получит 22,5 млн рублей, сообщается в пресс-релизе организаторов. Конкурс "Цифровой прорыв" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". На этапе гранд-финала участники представят короткие презентации своих разработок, так называемые питчи, заключат необходимые контракты или получат предложения о трудоустройстве."Среди финалистов – участники, вошедшие в шорт-листы полуфинальных хакатонов регионального этапа проекта, и победители онлайн-чемпионата "Цифрового прорыва" по анализу данных и машинному обучению. Успешно пройти конкурсные испытания финалистам помогут более 100 трекеров и 300 IT- и бизнес-экспертов", – сообщают организаторы мероприятия.Кейсы для финального этапа прислали крупнейшие компании страны, такие как госкорпорация "Росатом", ПАО Сбербанк, ПАО "Россети", Mail.ru Group, АО "Почта России" и другие крупнейшие корпорации, а также федеральные ведомства, в том числе ФАС, Минздрав и МВД. IT-специалистам необходимо будет создать IT-решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей и других актуальных технологий.По итогам соревнования будут выбраны 45 лучших команд. Они и получат приглашения на гранд-финал в декабре.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/zum-1582841135.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, технологии, общество