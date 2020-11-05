https://ria.ru/20201105/qrkod-1583159143.html

В зданиях правительства Москвы начали эксперимент по внедрению QR-кодов

В зданиях правительства Москвы начали эксперимент по внедрению QR-кодов

Система чек-инов введена в зданиях правительства Москвы, посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС, что позволит оповещать РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:11

2020-11-05T13:11

2020-11-05T13:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

правительство г. москвы

москва

технологии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Система чек-инов введена в зданиях правительства Москвы, посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС, что позволит оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."С 5 ноября система чек-инов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Это даст возможность оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом", — говорится в сообщении.Уточняется, что на первом этапе систему чек-инов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.Система чек-инов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00.00 до 06.00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получить оповещение и пройти тестирование на COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство г. москвы, москва, технологии