В зданиях правительства Москвы начали эксперимент по внедрению QR-кодов
13:11 05.11.2020 (обновлено: 13:13 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Система чек-инов введена в зданиях правительства Москвы, посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС, что позволит оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 5 ноября система чек-инов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Это даст возможность оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что на первом этапе систему чек-инов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.
Система чек-инов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00.00 до 06.00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получить оповещение и пройти тестирование на COVID-19.
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