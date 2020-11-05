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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/qrkod-1583159143.html
В зданиях правительства Москвы начали эксперимент по внедрению QR-кодов
В зданиях правительства Москвы начали эксперимент по внедрению QR-кодов
Система чек-инов введена в зданиях правительства Москвы, посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС, что позволит оповещать РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:11
2020-11-05T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
правительство г. москвы
москва
технологии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Система чек-инов введена в зданиях правительства Москвы, посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС, что позволит оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."С 5 ноября система чек-инов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Это даст возможность оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом", — говорится в сообщении.Уточняется, что на первом этапе систему чек-инов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.Система чек-инов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00.00 до 06.00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получить оповещение и пройти тестирование на COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство г. москвы, москва, технологии

В зданиях правительства Москвы начали эксперимент по внедрению QR-кодов

13:11 05.11.2020 (обновлено: 13:13 05.11.2020)
 
© РИА НовостиЗдание Московской мэрии на Тверской улице
Здание Московской мэрии на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Система чек-инов введена в зданиях правительства Москвы, посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС, что позволит оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 5 ноября система чек-инов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Это даст возможность оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом", — говорится в сообщении.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Уточняется, что на первом этапе систему чек-инов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.
Система чек-инов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00.00 до 06.00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получить оповещение и пройти тестирование на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство г. МосквыМоскваТехнологии
 
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