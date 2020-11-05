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В Подмосковье волонтеры будут привозить продукты пенсионерам на карантине
В Подмосковье волонтеры будут привозить продукты пенсионерам на карантине
Мобильные бригады будут привозить продукты пожилым жителям Московской области, которые отправились на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:16
2020-11-05T16:16
2020-11-05T16:16
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мобильные бригады будут привозить продукты пожилым жителям Московской области, которые отправились на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социального развития.Для таких целей власти Подмосковья закупили 54 машины. Их передадут волонтерам, которые будут помогать с продуктами пенсионерам. Всего за октябрь ведомство получило более трех тысяч заявок от добровольцев.С 2 ноября в Московской области действует режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Местные жители, которые попали под ограничения, имеют право оформить больничный удаленно. Пенсионерам разрешено гулять и ходить в магазины.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)