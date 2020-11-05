https://ria.ru/20201105/produkty-1583156310.html

Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии

Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии

Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:02

2020-11-05T13:02

2020-11-05T13:22

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570465067_0:200:2929:1848_1400x0_80_0_0_cbf6584d516676e924cefffcd1d523b8.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий. Решение принято по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.Разрешены поставки:"Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", — уточняется в сообщении на сайте Россельхознадзора.Москва запросила у Минска материалы об устранении ранее выявленных нарушений. Белорусская сторона должна ответить в течение двух недель.

https://ria.ru/20200922/lukashenko-1577591510.html

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика