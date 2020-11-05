https://ria.ru/20201105/produkty-1583156310.html
Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии
Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии
Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:02
2020-11-05T13:02
2020-11-05T13:22
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий. Решение принято по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.Разрешены поставки:"Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", — уточняется в сообщении на сайте Россельхознадзора.Москва запросила у Минска материалы об устранении ранее выявленных нарушений. Белорусская сторона должна ответить в течение двух недель.
https://ria.ru/20200922/lukashenko-1577591510.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика