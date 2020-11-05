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Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии
Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии
Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:02
2020-11-05T13:22
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий. Решение принято по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.Разрешены поставки:"Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", — уточняется в сообщении на сайте Россельхознадзора.Москва запросила у Минска материалы об устранении ранее выявленных нарушений. Белорусская сторона должна ответить в течение двух недель.
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россия
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика

Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии

13:02 05.11.2020 (обновлено: 13:22 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОктябрьский таможенный пост в Екатеринбурге
Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий.
Решение принято по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.
Разрешены поставки:
конины, бескостной говядины и готовой мясной продукции ОАО "Слонимский мясокомбинат";
бескостной говядины и готовой мясной продукции ОАО "Волковысский мясокомбинат";
цельномолочной, сухой молочной продукции и масла из коровьего молока ОАО "Молочный мир".
"Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", — уточняется в сообщении на сайте Россельхознадзора.
Москва запросила у Минска материалы об устранении ранее выявленных нарушений. Белорусская сторона должна ответить в течение двух недель.
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БелоруссияЭкономика
 
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