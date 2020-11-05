https://ria.ru/20201105/predpriyatiya-1583267023.html
В Москве рассказали о нарушающих антикоронавирусные меры предприятиях
В Москве рассказали о нарушающих антикоронавирусные меры предприятиях
Всего 2-2,5% предприятий в Москве нарушают антикоронавирусные меры, закрыто всего семь предприятий, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:15
2020-11-05T21:15
2020-11-05T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир ефимов (политик)
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всего 2-2,5% предприятий в Москве нарушают антикоронавирусные меры, закрыто всего семь предприятий, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир ефимов (политик), москва