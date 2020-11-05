https://ria.ru/20201105/predpriyatiya-1583267023.html

В Москве рассказали о нарушающих антикоронавирусные меры предприятиях

В Москве рассказали о нарушающих антикоронавирусные меры предприятиях

Всего 2-2,5% предприятий в Москве нарушают антикоронавирусные меры, закрыто всего семь предприятий, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:15

2020-11-05T21:15

2020-11-05T21:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир ефимов (политик)

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всего 2-2,5% предприятий в Москве нарушают антикоронавирусные меры, закрыто всего семь предприятий, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир ефимов (политик), москва