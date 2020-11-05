https://ria.ru/20201105/pozhilye-1583252483.html
Проценко заявил об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах
Проценко заявил об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах
В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом, сообщил главный врач московской Городской клинической... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:24
2020-11-05T19:24
2020-11-05T19:24
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом, сообщил главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.Он добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По мнению Проценко, тогда это было связано с "боязнью"."Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс. А в марте все-таки был более размазан средний возраст ", - сказал Проценко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201023/zarazhenie-1581208188.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество