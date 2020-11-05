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Проценко заявил об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах
Проценко заявил об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах
В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом, сообщил главный врач московской Городской клинической... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:24
2020-11-05T19:24
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом, сообщил главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.Он добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По мнению Проценко, тогда это было связано с "боязнью"."Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс. А в марте все-таки был более размазан средний возраст ", - сказал Проценко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Проценко заявил об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах

19:24 05.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом, сообщил главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.

"Конечно, изменился, пациенты стали более пожилые. В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет", - сказал Проценко в интервью RT, отвечая на вопрос, изменился ли социальный срез пациентов по сравнению с мартом.

Он добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По мнению Проценко, тогда это было связано с "боязнью".
"Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс. А в марте все-таки был более размазан средний возраст ", - сказал Проценко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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