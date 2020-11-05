https://ria.ru/20201105/pozhilye-1583252483.html

Проценко заявил об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах

Проценко заявил об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах

В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом, сообщил главный врач московской Городской клинической... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:24

2020-11-05T19:24

2020-11-05T19:24

распространение нового коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом, сообщил главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.Он добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По мнению Проценко, тогда это было связано с "боязнью"."Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс. А в марте все-таки был более размазан средний возраст ", - сказал Проценко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/zarazhenie-1581208188.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество