https://ria.ru/20201105/pozhar-1583161109.html

В Москве братья-студенты спасли женщину из горящей квартиры

В Москве братья-студенты спасли женщину из горящей квартиры

Два брата-студента провели настоящую спасательную операцию при пожаре на юго-востоке Москвы, вытащив женщину из горящей квартиры, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:20

2020-11-05T13:20

2020-11-05T13:20

россия

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два брата-студента провели настоящую спасательную операцию при пожаре на юго-востоке Москвы, вытащив женщину из горящей квартиры, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.По его словам, братья Абдурахимовы, проживающие на восьмом этаже дома на 1-й Дубровской улице, почувствовали запах гари и начали искать очаг возгорания. Один из них, Азимжон, спустившись до четвертого этажа, увидел выходящий из квартиры дым. На звонок в дверь никто не реагировал, и, чтобы не терять драгоценное время, парень выбил дверь.К этому времени к месту происшествия уже прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Звено газодымозащитников провело разведку, и сразу же ликвидировало пожар. Пострадавшую при пожаре женщину с ожогами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского."Азимжон Абдурахимов - студент пятого курса Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Его брат Авазбек Абдурахимов – студент второго курса Московского государственного университета пищевых производств. Мама, Насиба Холдаровна, – врач", - добавили в главке.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pozhar-1582992319.html

https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия