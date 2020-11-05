В Москве братья-студенты спасли женщину из горящей квартиры
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
По его словам, братья Абдурахимовы, проживающие на восьмом этаже дома на 1-й Дубровской улице, почувствовали запах гари и начали искать очаг возгорания. Один из них, Азимжон, спустившись до четвертого этажа, увидел выходящий из квартиры дым. На звонок в дверь никто не реагировал, и, чтобы не терять драгоценное время, парень выбил дверь.
"Попав в квартиру, сквозь дым он обнаружил женщину, лежавшую на полу в бессознательном состоянии. Без промедления он вынес ее на лестничную клетку. К этому времени мама и брат Азимжона уже спустились на четвертый этаж и начали оказывать женщине первую помощь. В это время соседи вызвали пожарную охрану. Вернувшись в квартиру, Азимжон начал искать ребенка, так как, когда выносил пострадавшую, увидел люльку, но она была пустая. Убедившись, что в квартире больше никого нет, попытался сбить возгорание", - рассказал собеседник агентства.
К этому времени к месту происшествия уже прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Звено газодымозащитников провело разведку, и сразу же ликвидировало пожар. Пострадавшую при пожаре женщину с ожогами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
"Азимжон Абдурахимов - студент пятого курса Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Его брат Авазбек Абдурахимов – студент второго курса Московского государственного университета пищевых производств. Мама, Насиба Холдаровна, – врач", - добавили в главке.