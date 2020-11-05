Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/pozhar-1583161109.html
В Москве братья-студенты спасли женщину из горящей квартиры
В Москве братья-студенты спасли женщину из горящей квартиры
Два брата-студента провели настоящую спасательную операцию при пожаре на юго-востоке Москвы, вытащив женщину из горящей квартиры, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:20
2020-11-05T13:20
россия
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1400x0_80_0_0_3188f42b4551185a1209b7abe12e3ea5.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два брата-студента провели настоящую спасательную операцию при пожаре на юго-востоке Москвы, вытащив женщину из горящей квартиры, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.По его словам, братья Абдурахимовы, проживающие на восьмом этаже дома на 1-й Дубровской улице, почувствовали запах гари и начали искать очаг возгорания. Один из них, Азимжон, спустившись до четвертого этажа, увидел выходящий из квартиры дым. На звонок в дверь никто не реагировал, и, чтобы не терять драгоценное время, парень выбил дверь.К этому времени к месту происшествия уже прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Звено газодымозащитников провело разведку, и сразу же ликвидировало пожар. Пострадавшую при пожаре женщину с ожогами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского."Азимжон Абдурахимов - студент пятого курса Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Его брат Авазбек Абдурахимов – студент второго курса Московского государственного университета пищевых производств. Мама, Насиба Холдаровна, – врач", - добавили в главке.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pozhar-1582992319.html
https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1400x0_80_0_0_4d9adb7ee2793a90cc07c636a55a84ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве братья-студенты спасли женщину из горящей квартиры

13:20 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два брата-студента провели настоящую спасательную операцию при пожаре на юго-востоке Москвы, вытащив женщину из горящей квартиры, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
По его словам, братья Абдурахимовы, проживающие на восьмом этаже дома на 1-й Дубровской улице, почувствовали запах гари и начали искать очаг возгорания. Один из них, Азимжон, спустившись до четвертого этажа, увидел выходящий из квартиры дым. На звонок в дверь никто не реагировал, и, чтобы не терять драгоценное время, парень выбил дверь.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 10:49
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Петербурге
"Попав в квартиру, сквозь дым он обнаружил женщину, лежавшую на полу в бессознательном состоянии. Без промедления он вынес ее на лестничную клетку. К этому времени мама и брат Азимжона уже спустились на четвертый этаж и начали оказывать женщине первую помощь. В это время соседи вызвали пожарную охрану. Вернувшись в квартиру, Азимжон начал искать ребенка, так как, когда выносил пострадавшую, увидел люльку, но она была пустая. Убедившись, что в квартире больше никого нет, попытался сбить возгорание", - рассказал собеседник агентства.
К этому времени к месту происшествия уже прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Звено газодымозащитников провело разведку, и сразу же ликвидировало пожар. Пострадавшую при пожаре женщину с ожогами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Участники добровольной дружины пожарных в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 04:45
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
"Азимжон Абдурахимов - студент пятого курса Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Его брат Авазбек Абдурахимов – студент второго курса Московского государственного университета пищевых производств. Мама, Насиба Холдаровна, – врач", - добавили в главке.
 
РоссияНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния