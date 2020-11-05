Жителям европейской части России пообещали теплую погоду

"Прогноз отклонений, аномалий температуры воздуха, на ближайшие пять дней: на европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета", - сказал Вильфанд журналистам, показав регионы страны на карте температуры и объяснив, что чем насыщеннее красный цвет, тем выше температура.