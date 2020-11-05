https://ria.ru/20201105/pogoda-1583181371.html
Жителям европейской части России пообещали теплую погоду
Жителям европейской части России пообещали теплую погоду
Теплая погода в ближайшие пять дней ждет жителей Европейской России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:49
2020-11-05T14:49
2020-11-05T15:36
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Теплая погода в ближайшие пять дней ждет жителей Европейской России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также рассказал, что снежный покров уже лежит на Азиатской территории России, а в Европейской России его нет, "только на самом-самом севере".
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, общество