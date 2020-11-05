https://ria.ru/20201105/pogoda-1583106912.html

Москвичей в четверг ожидают кратковременные дожди

Москвичей в четверг ожидают кратковременные дожди

Кратковременные дожди и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:06

2020-11-05T08:06

2020-11-05T08:06

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры к вечеру покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество