https://ria.ru/20201105/pogoda-1583106912.html
Москвичей в четверг ожидают кратковременные дожди
Москвичей в четверг ожидают кратковременные дожди
Кратковременные дожди и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:06
2020-11-05T08:06
2020-11-05T08:06
михаил леус
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576226743_0:235:3071:1962_1400x0_80_0_0_09eedc521cb65f312d69ffeecc188eed.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры к вечеру покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576226743_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_260a494e761a42a92ed029d7f19b7eaf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, общество