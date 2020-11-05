Почти два миллиона поездок совершили жители Подмосковья 4 ноября
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Порядка 1,8 миллионов поездок в общественном транспорте совершили жители Московской области в День народного единства, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"По сравнению с прошлым годом, число пассажиров снизилось на 18% — это связано с ограничениями для граждан, старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В День народного единства общественный транспорт работал по расписанию выходного дня", — говорится в сообщении.
Как сообщается в релизе, на железнодорожном транспорте проехало более 890 тысяч пассажиров, больше всего поездок совершили на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях. В автобусах региона проехало свыше 970 тысяч пассажиров. Наибольшей популярностью пользовались муниципальные автобусы, курсирующие внутри городских округов Подмосковья.
"В автобусах "Мострансавто" проехало 685 тысяч пассажиров, из которых более 357 тысяч зафиксировали поездки по социальным картам жителя Подмосковья и москвича. Среди способов оплат лидируют бесконтактные банковские карты, по которым совершено свыше 153 тысяч трансакций", — добавили в ведомстве.