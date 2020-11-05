https://ria.ru/20201105/podayanie-kak-grekh-toksichnaya-blagotvoritelnost-1583187686.html

Подаяние как грех: токсичная благотворительность

Подаяние как грех: токсичная благотворительность

Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса.

2020-11-05T15:15

2020-11-05T15:15

2020-11-05T15:15

благотворительность

видео

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583180142_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_12005dd222cbce27d0394e96f86c317d.jpg

Мошенники играют на чувствах людей, манипулируют естественным желанием помогать другим. Волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением "токсичной благотворительности", призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их деньги действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к преступникам.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подаяние как грех: токсичная благотворительность Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса. Мошенники играют на чувствах людей, манипулируют естественным желанием помогать другим. Волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением "токсичной благотворительности", призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их деньги действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к преступникам. 2020-11-05T15:15 true PT6M22S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, благотворительность, видео, общество