https://ria.ru/20201105/podayanie-kak-grekh-toksichnaya-blagotvoritelnost-1583187686.html
Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса.
2020-11-05T15:15
2020-11-05T15:15
2020-11-05T15:15
благотворительность
видео
общество
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Мошенники играют на чувствах людей, манипулируют естественным желанием помогать другим. Волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением "токсичной благотворительности", призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их деньги действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к преступникам.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса. Мошенники играют на чувствах людей, манипулируют естественным желанием помогать другим. Волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением "токсичной благотворительности", призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их деньги действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к преступникам.
2020-11-05T15:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, благотворительность, видео, общество
Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса.