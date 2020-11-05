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Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса.
2020-11-05T15:15
2020-11-05T15:15
благотворительность
видео
общество
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Мошенники играют на чувствах людей, манипулируют естественным желанием помогать другим. Волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением "токсичной благотворительности", призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их деньги действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к преступникам.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса. Мошенники играют на чувствах людей, манипулируют естественным желанием помогать другим. Волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением "токсичной благотворительности", призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их деньги действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к преступникам.
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РИА Новости
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видео, благотворительность, видео, общество
Подаяние как грех: токсичная благотворительность
Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса.
2020-11-05T15:15
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Подаяние как грех: токсичная благотворительность

15:15 05.11.2020
 
Читать ria.ru в
Попрошайки на улицах, сборы в интернете якобы на лечение – все это части огромного незаконного бизнеса.
Мошенники играют на чувствах людей, манипулируют естественным желанием помогать другим. Волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением "токсичной благотворительности", призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их деньги действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к преступникам.
 
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