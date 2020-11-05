https://ria.ru/20201105/pensilvaniya-1583276136.html

Байден на десятую долю процента приблизился к Трампу в Пенсильвании

Байден на десятую долю процента приблизился к Трампу в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден еще на десятую долю процента приблизился к президенту Дональду Трампу в Пенсильвании,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:42

2020-11-05T22:42

2020-11-05T22:42

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден еще на десятую долю процента приблизился к президенту Дональду Трампу в Пенсильвании, свидетельствуют результаты.Там до сих пор обработано 92% бюллетеней, но если несколькими часами ранее у Трампа было 50,3% голосов, то сейчас 50,2%. У Байдена по-прежнему 48,5%.Победа в Пенсильвании дает 20 голосов выборщиков. Сейчас там идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в место обработки бюллетеней. Суд разрешил это сделать.Пенсильвания необходима Трампу, чтобы "остаться в игре" и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

пенсильвания

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский 2020-11-05T22:42 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире