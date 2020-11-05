https://ria.ru/20201105/pensilvaniya-1583276136.html
Байден на десятую долю процента приблизился к Трампу в Пенсильвании
Байден на десятую долю процента приблизился к Трампу в Пенсильвании
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден еще на десятую долю процента приблизился к президенту Дональду Трампу в Пенсильвании,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:42
2020-11-05T22:42
2020-11-05T22:42
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден еще на десятую долю процента приблизился к президенту Дональду Трампу в Пенсильвании, свидетельствуют результаты.Там до сих пор обработано 92% бюллетеней, но если несколькими часами ранее у Трампа было 50,3% голосов, то сейчас 50,2%. У Байдена по-прежнему 48,5%.Победа в Пенсильвании дает 20 голосов выборщиков. Сейчас там идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в место обработки бюллетеней. Суд разрешил это сделать.Пенсильвания необходима Трампу, чтобы "остаться в игре" и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
пенсильвания
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов
Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский
2020-11-05T22:42
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PT1M04S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
еще на десятую долю процента приблизился к президенту Дональду Трампу
в Пенсильвании, свидетельствуют результаты.
Там до сих пор обработано 92% бюллетеней, но если несколькими часами ранее у Трампа было 50,3% голосов, то сейчас 50,2%. У Байдена по-прежнему 48,5%.
Победа в Пенсильвании дает 20 голосов выборщиков. Сейчас там идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в место обработки бюллетеней. Суд разрешил это сделать.
Пенсильвания необходима Трампу, чтобы "остаться в игре" и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.