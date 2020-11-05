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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/otnosheniya-1583097819.html
Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на отношения с Россией
Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на отношения с Россией
Отношения РФ и США в ближайшие годы не поменяются вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, считает... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T04:06
2020-11-05T04:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
китай
владивосток
европа
сша
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Отношения РФ и США в ближайшие годы не поменяются вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, считает доцент кафедры международных отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ Леонид Козлов.По словам эксперта, в США создан разветвленный аппарат управления внешней политикой, и президент за четыре года, да и за восемь лет не может радикально развернуть эту машину."Когда он пытается делать, как например, Трамп, что-то, что выходит за рамки традиционного курса, то эта бюрократическая машина саботирует его решение или спускает его на тормозах. Не нужно думать, что президент США может единолично проводить курс, который радикально отличается от традиционного", - отметил Козлов.Собеседник агентства уточнил, что традиционный для США внешнеполитический курс в последние годы – это наличие внешнего врага: одна великая держава типа России, Китая, и три-четыре средних типа Ирана, Северной Кореи."Главные союзники – Европа. И так называемые трансатлантические отношения. Представить, что Байден или Трамп серьезно поменяют этот курс, не приходится. И отношение к России - как было выработано в предыдущие годы, так его и будут придерживаться", - сказал Козлов.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html
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дональд трамп, джо байден, китай, владивосток, европа, сша, в мире

Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на отношения с Россией

04:06 05.11.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Отношения РФ и США в ближайшие годы не поменяются вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, считает доцент кафедры международных отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ Леонид Козлов.
"Думаю, что принципиально ничего не изменится. Для самой Америки, наверное, это будет иметь какие-то последствия, именно для внутренней политики страны. Во внешней политике давно уже выработана определённая линия, которая не слишком сильно меняется, и действующий президент не может кардинально на нее повлиять, что четыре года правления Трампа и показали", - сказал он РИА Новости.
По словам эксперта, в США создан разветвленный аппарат управления внешней политикой, и президент за четыре года, да и за восемь лет не может радикально развернуть эту машину.
"Когда он пытается делать, как например, Трамп, что-то, что выходит за рамки традиционного курса, то эта бюрократическая машина саботирует его решение или спускает его на тормозах. Не нужно думать, что президент США может единолично проводить курс, который радикально отличается от традиционного", - отметил Козлов.
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 13:47Инфографика
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Собеседник агентства уточнил, что традиционный для США внешнеполитический курс в последние годы – это наличие внешнего врага: одна великая держава типа России, Китая, и три-четыре средних типа Ирана, Северной Кореи.
"Главные союзники – Европа. И так называемые трансатлантические отношения. Представить, что Байден или Трамп серьезно поменяют этот курс, не приходится. И отношение к России - как было выработано в предыдущие годы, так его и будут придерживаться", - сказал Козлов.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденКитайВладивостокЕвропаСШАВ мире
 
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