https://ria.ru/20201105/otnosheniya-1583097819.html

Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на отношения с Россией

Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на отношения с Россией

Отношения РФ и США в ближайшие годы не поменяются вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, считает... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T04:06

2020-11-05T04:06

2020-11-05T04:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

китай

владивосток

европа

сша

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Отношения РФ и США в ближайшие годы не поменяются вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, считает доцент кафедры международных отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ Леонид Козлов.По словам эксперта, в США создан разветвленный аппарат управления внешней политикой, и президент за четыре года, да и за восемь лет не может радикально развернуть эту машину."Когда он пытается делать, как например, Трамп, что-то, что выходит за рамки традиционного курса, то эта бюрократическая машина саботирует его решение или спускает его на тормозах. Не нужно думать, что президент США может единолично проводить курс, который радикально отличается от традиционного", - отметил Козлов.Собеседник агентства уточнил, что традиционный для США внешнеполитический курс в последние годы – это наличие внешнего врага: одна великая держава типа России, Китая, и три-четыре средних типа Ирана, Северной Кореи."Главные союзники – Европа. И так называемые трансатлантические отношения. Представить, что Байден или Трамп серьезно поменяют этот курс, не приходится. И отношение к России - как было выработано в предыдущие годы, так его и будут придерживаться", - сказал Козлов.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

китай

владивосток

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, владивосток, европа, сша, в мире