https://ria.ru/20201105/orenburg-1583135145.html

В Центре детской хирургии Оренбуржья открыли новое приемное отделение

В Центре детской хирургии Оренбуржья открыли новое приемное отделение

В Центре детской хирургии (ЦДХ) в Оренбурге открыли новое приемное отделение, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:39

2020-11-05T11:39

2020-11-05T11:39

оренбургская область

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. В Центре детской хирургии (ЦДХ) в Оренбурге открыли новое приемное отделение, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Приемный покой отвечает всем современным стандартам. Там оборудовали четыре бокса с отдельными входами. Для подъезда автомобилей скорой помощи к боксам построен пандус. В помещении имеются четыре врачебных кабинета, манипуляционная, две перевязочные. Благодаря новой душевой появилась возможность проводить санитарную обработку тяжелобольных пациентов (например, в случае ДТП). "Пока продолжается строительство крупнейшего объекта - детской областной больницей, мы параллельно приводим в порядок и существующие центры детской медицины. В Центре детской хирургии каждый день получают помощь почти сто ребят, и им должно быть уютно и комфортно лечиться", – цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера. В обновлённом приёмном покое работают два хирурга, один травматолог, один нейрохирург, две медицинские сестры, одна процедурная медсестра и один администратор.

https://ria.ru/20201026/medikamenty-1581566503.html

оренбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбург