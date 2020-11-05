https://ria.ru/20201105/orenburg-1583135145.html
В Центре детской хирургии Оренбуржья открыли новое приемное отделение
В Центре детской хирургии Оренбуржья открыли новое приемное отделение
В Центре детской хирургии (ЦДХ) в Оренбурге открыли новое приемное отделение, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:39
2020-11-05T11:39
2020-11-05T11:39
оренбургская область
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. В Центре детской хирургии (ЦДХ) в Оренбурге открыли новое приемное отделение, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Приемный покой отвечает всем современным стандартам. Там оборудовали четыре бокса с отдельными входами. Для подъезда автомобилей скорой помощи к боксам построен пандус. В помещении имеются четыре врачебных кабинета, манипуляционная, две перевязочные. Благодаря новой душевой появилась возможность проводить санитарную обработку тяжелобольных пациентов (например, в случае ДТП). "Пока продолжается строительство крупнейшего объекта - детской областной больницей, мы параллельно приводим в порядок и существующие центры детской медицины. В Центре детской хирургии каждый день получают помощь почти сто ребят, и им должно быть уютно и комфортно лечиться", – цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера. В обновлённом приёмном покое работают два хирурга, один травматолог, один нейрохирург, две медицинские сестры, одна процедурная медсестра и один администратор.
https://ria.ru/20201026/medikamenty-1581566503.html
оренбург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург
ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости
. В Центре детской хирургии (ЦДХ) в Оренбурге
открыли новое приемное отделение, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Приемный покой отвечает всем современным стандартам. Там оборудовали четыре бокса с отдельными входами. Для подъезда автомобилей скорой помощи к боксам построен пандус. В помещении имеются четыре врачебных кабинета, манипуляционная, две перевязочные. Благодаря новой душевой появилась возможность проводить санитарную обработку тяжелобольных пациентов (например, в случае ДТП).
"Пока продолжается строительство крупнейшего объекта - детской областной больницей, мы параллельно приводим в порядок и существующие центры детской медицины. В Центре детской хирургии каждый день получают помощь почти сто ребят, и им должно быть уютно и комфортно лечиться", – цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.
В обновлённом приёмном покое работают два хирурга, один травматолог, один нейрохирург, две медицинские сестры, одна процедурная медсестра и один администратор.