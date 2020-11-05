https://ria.ru/20201105/orenburg-1583134665.html

Содержание набережной реки Урал в Оренбурге могут передать бизнесу

Содержание набережной реки Урал в Оренбурге могут передать бизнесу

Расходы по содержанию набережной реки Урал в Оренбурге планируют передать частным компаниям в рамках концессии, это снимет нагрузку с муниципального бюджета,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:49

2020-11-05T11:49

2020-11-05T11:49

оренбургская область

денис паслер

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Расходы по содержанию набережной реки Урал в Оренбурге планируют передать частным компаниям в рамках концессии, это снимет нагрузку с муниципального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона."Муниципалитету пора решать вопрос с содержанием обновленного общественного пространства: для городского бюджета эта нагрузка станет тяжелой, а впереди у нас еще много крупных проектов. Нет сомнений, что ответственный бизнес сюда придет и сможет в рамках концессии взять на себя расходы по содержанию городской набережной",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. В настоящее время работы по благоустройству набережной, которые были начаты в 2017 году, продолжаются. На заключительном, четвертом этапе предусмотрено возведение двух баскетбольных площадок, установка спортивных тренажеров, устройство велотрека и устройство парковочных площадок для автотранспорта.

https://ria.ru/20201028/tsentr-1581957689.html

оренбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбург