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https://ria.ru/20201105/ogranicheniya-1583264909.html
Власти Москвы объяснили отказ от жестких ограничений из-за коронавируса
Власти Москвы объяснили отказ от жестких ограничений из-за коронавируса
Система здравоохранения Москвы справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вновь вводить жесткие ограничения по коронавирусу, которые существовали... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:52
2020-11-05T21:39
владимир ефимов (политик)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Система здравоохранения Москвы справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вновь вводить жесткие ограничения по коронавирусу, которые существовали весной, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.Ефимов отметил, что в Москве нет необходимости вводить спецпропуска, поскольку граждане и организации ответственно отнеслись к требованиям по борьбе с COVID-19.Он пояснил, что в общественном транспорте снизилось количество пассажиров, как и число личных машин на дорогах."Надеемся на то, что строгое соблюдение тех достаточно мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволит не ужесточать те требования, которые предписаны указом", — заключил заммэра. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир ефимов (политик), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы объяснили отказ от жестких ограничений из-за коронавируса

20:52 05.11.2020 (обновлено: 21:39 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию на Поклонной горе в Москве
Сотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Система здравоохранения Москвы справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вновь вводить жесткие ограничения по коронавирусу, которые существовали весной, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

"Мы видим определенный рост количества заболевших, но благодаря большой системной работе, которую мы проделали в начале текущего года — и подготовили нашу систему здравоохранения к приему пациентов, на сегодняшний день мы можем себе позволить не вводить жестких ограничений, которые пришлось вводить весной текущего года, поскольку наша система здравоохранения уже адаптирована к текущей ситуации, то есть справляется с тем потоком больных, который на сегодняшний момент мы наблюдаем", — сообщил чиновник эфире телеканала "Россия 24".

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Ефимов отметил, что в Москве нет необходимости вводить спецпропуска, поскольку граждане и организации ответственно отнеслись к требованиям по борьбе с COVID-19.
Он пояснил, что в общественном транспорте снизилось количество пассажиров, как и число личных машин на дорогах.
"Надеемся на то, что строгое соблюдение тех достаточно мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволит не ужесточать те требования, которые предписаны указом", — заключил заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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