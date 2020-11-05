https://ria.ru/20201105/ogranicheniya-1583264909.html

Власти Москвы объяснили отказ от жестких ограничений из-за коронавируса

Власти Москвы объяснили отказ от жестких ограничений из-за коронавируса

Система здравоохранения Москвы справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вновь вводить жесткие ограничения по коронавирусу, которые существовали... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:52

2020-11-05T20:52

2020-11-05T21:39

владимир ефимов (политик)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Система здравоохранения Москвы справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вновь вводить жесткие ограничения по коронавирусу, которые существовали весной, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.Ефимов отметил, что в Москве нет необходимости вводить спецпропуска, поскольку граждане и организации ответственно отнеслись к требованиям по борьбе с COVID-19.Он пояснил, что в общественном транспорте снизилось количество пассажиров, как и число личных машин на дорогах."Надеемся на то, что строгое соблюдение тех достаточно мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволит не ужесточать те требования, которые предписаны указом", — заключил заммэра. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583250503.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество