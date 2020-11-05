Власти Москвы объяснили отказ от жестких ограничений из-за коронавируса
20:52 05.11.2020 (обновлено: 21:39 05.11.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Система здравоохранения Москвы справляется с нагрузкой, поэтому нет необходимости вновь вводить жесткие ограничения по коронавирусу, которые существовали весной, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
"Мы видим определенный рост количества заболевших, но благодаря большой системной работе, которую мы проделали в начале текущего года — и подготовили нашу систему здравоохранения к приему пациентов, на сегодняшний день мы можем себе позволить не вводить жестких ограничений, которые пришлось вводить весной текущего года, поскольку наша система здравоохранения уже адаптирована к текущей ситуации, то есть справляется с тем потоком больных, который на сегодняшний момент мы наблюдаем", — сообщил чиновник эфире телеканала "Россия 24".
Ефимов отметил, что в Москве нет необходимости вводить спецпропуска, поскольку граждане и организации ответственно отнеслись к требованиям по борьбе с COVID-19.
Он пояснил, что в общественном транспорте снизилось количество пассажиров, как и число личных машин на дорогах.
"Надеемся на то, что строгое соблюдение тех достаточно мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволит не ужесточать те требования, которые предписаны указом", — заключил заммэра.
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