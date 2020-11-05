Опубликованы детали проекта о неприкосновенности экс-президента России
12:04 05.11.2020 (обновлено: 17:09 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента России будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы, багаж и переписку, следует из проекта закона, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в Конституцию предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.
"Неприкосновенность президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку", — говорится в проекте закона.
Авторами законопроекта стали Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О гарантиях президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".