https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583140925.html

Опубликованы детали проекта о неприкосновенности экс-президента России

Опубликованы детали проекта о неприкосновенности экс-президента России

Неприкосновенность бывшего президента России будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:04

2020-11-05T12:04

2020-11-05T17:09

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

политика

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента России будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы, багаж и переписку, следует из проекта закона, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в Конституцию предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.Авторами законопроекта стали Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О гарантиях президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

https://ria.ru/20200706/1573955756.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика