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Опубликованы детали проекта о неприкосновенности экс-президента России
Опубликованы детали проекта о неприкосновенности экс-президента России
Неприкосновенность бывшего президента России будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:04
2020-11-05T17:09
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента России будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы, багаж и переписку, следует из проекта закона, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в Конституцию предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.Авторами законопроекта стали Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О гарантиях президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика

Опубликованы детали проекта о неприкосновенности экс-президента России

12:04 05.11.2020 (обновлено: 17:09 05.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента России будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, а также документы, багаж и переписку, следует из проекта закона, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в Конституцию предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

"Неприкосновенность президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку", — говорится в проекте закона.

Авторами законопроекта стали Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О гарантиях президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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