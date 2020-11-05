https://ria.ru/20201105/navalnyy-1583255639.html

Лавров и Маас обсудили ситуацию с Навальным

Лавров и Маас обсудили ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с германским коллегой Хайко Маасом подчеркнул неприемлемость позиции Берлина по ситуации с Алексеем... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:39

2020-11-05T19:39

2020-11-05T21:57

госпитализация алексея навального

россия

хайко маас

сергей лавров

алексей навальный

германия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с германским коллегой Хайко Маасом подчеркнул неприемлемость позиции Берлина по ситуации с Алексеем Навальным, говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора министров."Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул неприемлемость позиции Берлина, который отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и Конвенции о запрещении химического оружия. Выражена надежда, что правительство ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации всей этой ситуации, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям", — отмечается в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201104/navalnyy-1583005358.html

https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581699397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, сергей лавров, алексей навальный, германия, в мире