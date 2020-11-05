https://ria.ru/20201105/mestorozhdenie-1583143559.html
Песков оценил возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти
Песков оценил возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти
Конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в РФ нет, президент Александр Лукашенко ставил этот вопрос, он прорабатывается, заявил РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в РФ нет, президент Александр Лукашенко ставил этот вопрос, он прорабатывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы республики передавало, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России. Отмечалось, что после проработки этот вопрос более детально будет обсуждаться во время ближайших переговоров.
https://ria.ru/20201105/neft-1583095814.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, экономика