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Песков оценил возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти
Песков оценил возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти
Конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в РФ нет, президент Александр Лукашенко ставил этот вопрос, он прорабатывается, заявил РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в РФ нет, президент Александр Лукашенко ставил этот вопрос, он прорабатывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы республики передавало, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России. Отмечалось, что после проработки этот вопрос более детально будет обсуждаться во время ближайших переговоров.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, экономика

Песков оценил возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти

12:10 05.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в РФ нет, президент Александр Лукашенко ставил этот вопрос, он прорабатывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы республики передавало, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России. Отмечалось, что после проработки этот вопрос более детально будет обсуждаться во время ближайших переговоров.

"В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
02:59
Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в России
 
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияЭкономика
 
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