Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/mediki-1583270397.html
В Пермском крае завели дело после гибели медиков в ДТП со скорой
В Пермском крае завели дело после гибели медиков в ДТП со скорой
Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП со скорой помощью, где погибли двое медиков, сообщается на... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:42
2020-11-05T21:42
россия
ординский район
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583128127_0:0:748:421_1400x0_80_0_0_5433c228658a4544197fc3e85f747d38.jpg
ПЕРМЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП со скорой помощью, где погибли двое медиков, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ранее в краевой полиции рассказали об аварии на трассе в Ординском районе с участием грузовой машины Hyundai и спешившей на вызов скорой, в которой погибли два фельдшера и пострадал водитель. Известно, что медики ехали на место автоаварии, чтобы оказать помощь беременной женщине.По предварительным данным ведомства, водитель скорой на 20 километре трассы Голдыри-Орда-Октябрьский по неизвестной причине потерял контроль над авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html
https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html
россия
ординский район
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583128127_94:0:655:421_1400x0_80_0_0_233f48c826b7730b11ff1200d397a705.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ординский район, пермский край, происшествия

В Пермском крае завели дело после гибели медиков в ДТП со скорой

21:42 05.11.2020
 
© Фото : ГИБДД по Пермскому краюДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пермском крае
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : ГИБДД по Пермскому краю
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП со скорой помощью, где погибли двое медиков, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ранее в краевой полиции рассказали об аварии на трассе в Ординском районе с участием грузовой машины Hyundai и спешившей на вызов скорой, в которой погибли два фельдшера и пострадал водитель. Известно, что медики ехали на место автоаварии, чтобы оказать помощь беременной женщине.
Смертельное ДТП со скорой в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 01:10
Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
По предварительным данным ведомства, водитель скорой на 20 километре трассы Голдыри-Орда-Октябрьский по неизвестной причине потерял контроль над авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время расследования сотрудниками следственного управления будут установлены причины аварии, а также дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 20:46
В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП
 
РоссияОрдинский районПермский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния