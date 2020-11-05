https://ria.ru/20201105/mediki-1583270397.html

В Пермском крае завели дело после гибели медиков в ДТП со скорой

В Пермском крае завели дело после гибели медиков в ДТП со скорой

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП со скорой помощью, где погибли двое медиков, сообщается на... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:42

2020-11-05T21:42

2020-11-05T21:42

россия

ординский район

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП со скорой помощью, где погибли двое медиков, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ранее в краевой полиции рассказали об аварии на трассе в Ординском районе с участием грузовой машины Hyundai и спешившей на вызов скорой, в которой погибли два фельдшера и пострадал водитель. Известно, что медики ехали на место автоаварии, чтобы оказать помощь беременной женщине.По предварительным данным ведомства, водитель скорой на 20 километре трассы Голдыри-Орда-Октябрьский по неизвестной причине потерял контроль над авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html

https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html

россия

ординский район

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ординский район, пермский край, происшествия