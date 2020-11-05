В Пермском крае завели дело после гибели медиков в ДТП со скорой
© Фото : ГИБДД по Пермскому краюДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пермском крае
© Фото : ГИБДД по Пермскому краю
ПЕРМЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП со скорой помощью, где погибли двое медиков, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ранее в краевой полиции рассказали об аварии на трассе в Ординском районе с участием грузовой машины Hyundai и спешившей на вызов скорой, в которой погибли два фельдшера и пострадал водитель. Известно, что медики ехали на место автоаварии, чтобы оказать помощь беременной женщине.
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По предварительным данным ведомства, водитель скорой на 20 километре трассы Голдыри-Орда-Октябрьский по неизвестной причине потерял контроль над авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время расследования сотрудниками следственного управления будут установлены причины аварии, а также дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.
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