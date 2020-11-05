https://ria.ru/20201105/lyublyana-1583278112.html
В Словении полиция применила водометы против протестующих
В Словении полиция применила водометы против протестующих
Полиция применила силу и водометы против агрессивных демонстрантов в центре словенской столицы Любляны, сообщило национальное информационное агентство STA. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:02
2020-11-05T23:02
2020-11-05T23:12
словения
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БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Полиция применила силу и водометы против агрессивных демонстрантов в центре словенской столицы Любляны, сообщило национальное информационное агентство STA.Протесты начались в центре города на площади Республики в районе здания правительства. Основной их причиной стали ограничения против коронавируса. Среди протестующих было около ста хулиганов в масках.Над центральной площадью во время протестов летал вертолет МВД, после разгона толпы столкновения с полицией продолжились на прилегающих улицах. По данным СМИ, три человека обратились за медицинской помощью.В четверг словенские власти продлили еще на неделю ограничительные меры против распространения инфекции. На всей территории страны обязательно ношение масок как в помещениях, так и на открытом воздухе, запрещены поездки между муниципалитетами и собрания более шести человек. С 21:00 до 06:00 действует комендантский час.По данным Минздрава Словении, заболеваемость продолжает расти. За последние сутки выявлено 1685 больных COVID-19, скончались 30 человек. Общее число жертв пандемии составило 471.
https://ria.ru/20201030/stolknoveniya-1582393275.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словения, в мире
БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости.
Полиция применила силу и водометы против агрессивных демонстрантов в центре словенской столицы Любляны, сообщило национальное информационное агентство STA
.
Протесты начались в центре города на площади Республики в районе здания правительства. Основной их причиной стали ограничения против коронавируса. Среди протестующих было около ста хулиганов в масках.
"Насильственные протесты, организованные группой Anonymous Slovenia, прошли в центре Любляны. Протестующие забросали полицию фаерами и камнями брусчатки. Полиция в ответ применила водометы впервые с обретения Словенией независимости в 1991 году", — сообщило агентство.
Над центральной площадью во время протестов летал вертолет МВД, после разгона толпы столкновения с полицией продолжились на прилегающих улицах. По данным СМИ, три человека обратились за медицинской помощью.
В четверг словенские власти продлили еще на неделю ограничительные меры против распространения инфекции. На всей территории страны обязательно ношение масок как в помещениях, так и на открытом воздухе, запрещены поездки между муниципалитетами и собрания более шести человек. С 21:00 до 06:00 действует комендантский час.
По данным Минздрава Словении, заболеваемость продолжает расти. За последние сутки выявлено 1685 больных COVID-19, скончались 30 человек. Общее число жертв пандемии составило 471.