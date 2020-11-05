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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/krizis-1583230398.html
В Общественной палате заявили о кризисе двухпартийной системы в США
В Общественной палате заявили о кризисе двухпартийной системы в США
Президентская кампания в США демонстрирует кризис двухпартийной политической системы, считает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:37
2020-11-05T17:37
выборы президента сша — 2020
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
здоровье - общество
сша
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президентская кампания в США демонстрирует кризис двухпартийной политической системы, считает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."На мой взгляд, мы видим кризис политической системы США, и многие американцы это подтверждают, этой двухпартийной системы", - сказал он в ходе круглого стола "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что кандидатов в президенты было значительно больше, чем двое, были кандидаты от Либертарианской партии, Партии зеленых."Неравенство конкуренции, неравенство условий совершенно очевидный характер носит. Где участвовал в дебатах представитель либертарианской партии? Нигде. Где освещали его деятельность СМИ? Нигде", - подчеркнул он.Григорьев напомнил, что в России равный доступ кандидатов к СМИ обеспечивается законодательно, в США же действуют совсем другие нормы."Если в России, согласно законодательству, всем кандидатам выделяется государственное время, государственные площади на одинаковой основе, в США совершенно обратное. Это приводит к кардинальному неравенству состязательности кандидатов", - пояснил он.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), здоровье - общество, сша, политика

В Общественной палате заявили о кризисе двухпартийной системы в США

17:37 05.11.2020
 
© REUTERS / Adrees LatifСотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США
Сотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Adrees Latif
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президентская кампания в США демонстрирует кризис двухпартийной политической системы, считает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"На мой взгляд, мы видим кризис политической системы США, и многие американцы это подтверждают, этой двухпартийной системы", - сказал он в ходе круглого стола "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что кандидатов в президенты было значительно больше, чем двое, были кандидаты от Либертарианской партии, Партии зеленых.
"Неравенство конкуренции, неравенство условий совершенно очевидный характер носит. Где участвовал в дебатах представитель либертарианской партии? Нигде. Где освещали его деятельность СМИ? Нигде", - подчеркнул он.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
Григорьев напомнил, что в России равный доступ кандидатов к СМИ обеспечивается законодательно, в США же действуют совсем другие нормы.
"Если в России, согласно законодательству, всем кандидатам выделяется государственное время, государственные площади на одинаковой основе, в США совершенно обратное. Это приводит к кардинальному неравенству состязательности кандидатов", - пояснил он.
 
Выборы президента США — 2020Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Здоровье - ОбществоСШАПолитика
 
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