https://ria.ru/20201105/krizis-1583230398.html

В Общественной палате заявили о кризисе двухпартийной системы в США

В Общественной палате заявили о кризисе двухпартийной системы в США

Президентская кампания в США демонстрирует кризис двухпартийной политической системы, считает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:37

2020-11-05T17:37

2020-11-05T17:37

выборы президента сша — 2020

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

здоровье - общество

сша

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президентская кампания в США демонстрирует кризис двухпартийной политической системы, считает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."На мой взгляд, мы видим кризис политической системы США, и многие американцы это подтверждают, этой двухпартийной системы", - сказал он в ходе круглого стола "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что кандидатов в президенты было значительно больше, чем двое, были кандидаты от Либертарианской партии, Партии зеленых."Неравенство конкуренции, неравенство условий совершенно очевидный характер носит. Где участвовал в дебатах представитель либертарианской партии? Нигде. Где освещали его деятельность СМИ? Нигде", - подчеркнул он.Григорьев напомнил, что в России равный доступ кандидатов к СМИ обеспечивается законодательно, в США же действуют совсем другие нормы."Если в России, согласно законодательству, всем кандидатам выделяется государственное время, государственные площади на одинаковой основе, в США совершенно обратное. Это приводит к кардинальному неравенству состязательности кандидатов", - пояснил он.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T17:37 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), здоровье - общество, сша, политика