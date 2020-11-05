https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583278479.html

В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 69 человек с пневмонией и подтвержденным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:03

2020-11-05T23:03

2020-11-05T23:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 69 человек с пневмонией и подтвержденным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 7140.Днем ранее сообщалось о 67 скончавшихся.Как заявлял ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах чаще всего умирают те, кто занимался самолечением от коронавируса.Он призвал не рваться в аптеку и на покупать лекарства, а звонить врачам и получать то лекарство, которое они пропишут.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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