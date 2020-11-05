https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583268666.html

Греция обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Греция обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В Греции за минувшие сутки выявили 2917 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 27 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:26

2020-11-05T21:26

2020-11-05T21:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

греция

в мире

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АФИНЫ, 5 ноя – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 2917 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 27 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.Это очередной рекорд по числу инфицированных.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 49 807.За минувшие сутки 29 человек умерли от коронавируса, это также рекордное количество умерших за сутки. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 702 человека.В отделениях интенсивной терапии интубированы 187 человек. В связи с улучшением состояния из отделений выписаны 310 пациентов.В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры и вводят с субботы локдаун по всей стране. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, греция, в мире