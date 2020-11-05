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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583268666.html
Греция обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Греция обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
В Греции за минувшие сутки выявили 2917 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 27 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:26
2020-11-05T21:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
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АФИНЫ, 5 ноя – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 2917 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 27 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.Это очередной рекорд по числу инфицированных.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 49 807.За минувшие сутки 29 человек умерли от коронавируса, это также рекордное количество умерших за сутки. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 702 человека.В отделениях интенсивной терапии интубированы 187 человек. В связи с улучшением состояния из отделений выписаны 310 пациентов.В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры и вводят с субботы локдаун по всей стране. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, греция, в мире

Греция обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

21:26 05.11.2020
 
© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 ноя – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 2917 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 27 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.
Это очередной рекорд по числу инфицированных.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 49 807.
За минувшие сутки 29 человек умерли от коронавируса, это также рекордное количество умерших за сутки. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 702 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 187 человек. В связи с улучшением состояния из отделений выписаны 310 пациентов.
В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры и вводят с субботы локдаун по всей стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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