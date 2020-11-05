https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583264300.html
В ООН пройдет заседание глав государств по борьбе с COVID-19
В ООН пройдет заседание глав государств по борьбе с COVID-19
Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, пройдет 3-4 декабря на уровне глав государств и правительств, заявил на брифинге... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:44
2020-11-05T20:44
2020-11-05T20:59
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ООН, 5 ноя – РИА Новости. Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, пройдет 3-4 декабря на уровне глав государств и правительств, заявил на брифинге официальный представитель председателя ГА ООН Бренден Варма.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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