https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583259942.html

Число случаев COVID-19 во Франции за сутки выросло более чем на 58 тысяч

Число случаев COVID-19 во Франции за сутки выросло более чем на 58 тысяч

Более 58 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано во Франции за прошедшие сутки, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:12

2020-11-05T20:12

2020-11-05T20:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. Более 58 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано во Франции за прошедшие сутки, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.Это является рекордным показателем."Ежедневно вы получаете информацию о числе людей, которые накануне получили положительные результаты (теста на COVID-19 - ред.). Эти люди заразились как минимум неделю назад… 58 046 человек получили положительные результаты теста вчера", - сказал Саломон на брифинге в четверг.Он отметил, что каждую неделю во Франции проводится более 2 миллионов тестов на коронавирус. По словам Саломона, свыше 20% тестов дают положительный результат.За сутки во Франции были госпитализированы около 3 тысяч заболевших, 447 пациентов поступили в реанимацию, сказал глава Генеральной дирекции здравоохранения.Общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции превысило 39 тысяч человек, отметил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире