Хорватия поставила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. В Хорватии вновь зафиксировано рекордное суточное число больных коронавирусной инфекцией COVID-19, диагноз за сутки подтвержден у более чем 2,8 тысячи человек, что является рекордом для всех государств региона Западных Балкан, сообщили власти страны.
Ранее максимальное количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом составляло 2776 человек, о нем сообщалось в конце октября.
"В прошедшие 24 часа отмечено 2 848 новых случаев заболевания, число актуальных больных сейчас в Хорватии составляет 15 356 человек. Среди них 1 278 пациентов на больничном лечении, из которых 122 на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил национальный кризисный штаб.
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 59 415 хорватских граждан. По данным медиков, в прошедшие сутки скончались 29 пациентов, что также является высоким показателем для всего региона. Общее число умерших инфицированных в Хорватии достигло 683.
На заседании хорватского правительства в четверг премьер Андрей Пленкович не сообщил о намерении властей вводить новые меры по борьбе с коронавирусом. При этом он отметил, что "система здравоохранения в состоянии выдержать это давление". По данным главы правительства Хорватии, кризис, вызванный COVID-19, привел к падению национальной экономики на 8% ВВП в текущем году.
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