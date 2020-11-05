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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583252346.html
Хорватия поставила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Хорватия поставила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
В Хорватии вновь зафиксировано рекордное суточное число больных коронавирусной инфекцией COVID-19, диагноз за сутки подтвержден у более чем 2,8 тысячи человек,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:24
2020-11-05T19:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей пленкович
хорватия
в мире
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. В Хорватии вновь зафиксировано рекордное суточное число больных коронавирусной инфекцией COVID-19, диагноз за сутки подтвержден у более чем 2,8 тысячи человек, что является рекордом для всех государств региона Западных Балкан, сообщили власти страны.Ранее максимальное количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом составляло 2776 человек, о нем сообщалось в конце октября."В прошедшие 24 часа отмечено 2 848 новых случаев заболевания, число актуальных больных сейчас в Хорватии составляет 15 356 человек. Среди них 1 278 пациентов на больничном лечении, из которых 122 на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил национальный кризисный штаб.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 59 415 хорватских граждан. По данным медиков, в прошедшие сутки скончались 29 пациентов, что также является высоким показателем для всего региона. Общее число умерших инфицированных в Хорватии достигло 683.На заседании хорватского правительства в четверг премьер Андрей Пленкович не сообщил о намерении властей вводить новые меры по борьбе с коронавирусом. При этом он отметил, что "система здравоохранения в состоянии выдержать это давление". По данным главы правительства Хорватии, кризис, вызванный COVID-19, привел к падению национальной экономики на 8% ВВП в текущем году. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, андрей пленкович, хорватия, в мире

Хорватия поставила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

19:24 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФуникулер в Загребе
Фуникулер в Загребе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. В Хорватии вновь зафиксировано рекордное суточное число больных коронавирусной инфекцией COVID-19, диагноз за сутки подтвержден у более чем 2,8 тысячи человек, что является рекордом для всех государств региона Западных Балкан, сообщили власти страны.
Ранее максимальное количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом составляло 2776 человек, о нем сообщалось в конце октября.
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"В прошедшие 24 часа отмечено 2 848 новых случаев заболевания, число актуальных больных сейчас в Хорватии составляет 15 356 человек. Среди них 1 278 пациентов на больничном лечении, из которых 122 на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил национальный кризисный штаб.
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 59 415 хорватских граждан. По данным медиков, в прошедшие сутки скончались 29 пациентов, что также является высоким показателем для всего региона. Общее число умерших инфицированных в Хорватии достигло 683.
На заседании хорватского правительства в четверг премьер Андрей Пленкович не сообщил о намерении властей вводить новые меры по борьбе с коронавирусом. При этом он отметил, что "система здравоохранения в состоянии выдержать это давление". По данным главы правительства Хорватии, кризис, вызванный COVID-19, привел к падению национальной экономики на 8% ВВП в текущем году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей ПленковичХорватияВ мире
 
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