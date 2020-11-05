https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583252346.html

Хорватия поставила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Хорватия поставила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В Хорватии вновь зафиксировано рекордное суточное число больных коронавирусной инфекцией COVID-19, диагноз за сутки подтвержден у более чем 2,8 тысячи человек,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:24

2020-11-05T19:24

2020-11-05T19:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

андрей пленкович

хорватия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153066/33/1530663395_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_babac0d34c48224ab6a0f64b888922a2.jpg

БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. В Хорватии вновь зафиксировано рекордное суточное число больных коронавирусной инфекцией COVID-19, диагноз за сутки подтвержден у более чем 2,8 тысячи человек, что является рекордом для всех государств региона Западных Балкан, сообщили власти страны.Ранее максимальное количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом составляло 2776 человек, о нем сообщалось в конце октября."В прошедшие 24 часа отмечено 2 848 новых случаев заболевания, число актуальных больных сейчас в Хорватии составляет 15 356 человек. Среди них 1 278 пациентов на больничном лечении, из которых 122 на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил национальный кризисный штаб.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 59 415 хорватских граждан. По данным медиков, в прошедшие сутки скончались 29 пациентов, что также является высоким показателем для всего региона. Общее число умерших инфицированных в Хорватии достигло 683.На заседании хорватского правительства в четверг премьер Андрей Пленкович не сообщил о намерении властей вводить новые меры по борьбе с коронавирусом. При этом он отметил, что "система здравоохранения в состоянии выдержать это давление". По данным главы правительства Хорватии, кризис, вызванный COVID-19, привел к падению национальной экономики на 8% ВВП в текущем году. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

хорватия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андрей пленкович, хорватия, в мире