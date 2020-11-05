https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583250803.html

Эксперт оценил меры против коронавируса в Москве

Эксперт оценил меры против коронавируса в Москве

Принятые властями Москвы решения по предотвращению распространения коронавируса являются оптимальными и требуют поддержки населения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:11

2020-11-05T19:11

2020-11-05T19:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Принятые властями Москвы решения по предотвращению распространения коронавируса являются оптимальными и требуют поддержки населения, сообщил РИА Новости президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Александр Румянцев.По его словам, в столице живет более 1,8 миллиона детей, и оказалось, что именно эта группа может быть переносчиком заболеваний и может вызывать распространение инфекции в своих семьях.Кроме того, специалист отметил, что семья является основным местом, где происходит заражение, поэтому занесение вируса в семью вызывает развитие заболевания.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале этой недели ситуация по коронавирусу в столице снова стала обостряться. Однако наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 помогает дистанционное обучение. В связи с этим было принято решение продлить такой формат обучения для 6-11 классов до 22 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва