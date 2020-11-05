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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583250803.html
Эксперт оценил меры против коронавируса в Москве
Эксперт оценил меры против коронавируса в Москве
Принятые властями Москвы решения по предотвращению распространения коронавируса являются оптимальными и требуют поддержки населения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:11
2020-11-05T19:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Принятые властями Москвы решения по предотвращению распространения коронавируса являются оптимальными и требуют поддержки населения, сообщил РИА Новости президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Александр Румянцев.По его словам, в столице живет более 1,8 миллиона детей, и оказалось, что именно эта группа может быть переносчиком заболеваний и может вызывать распространение инфекции в своих семьях.Кроме того, специалист отметил, что семья является основным местом, где происходит заражение, поэтому занесение вируса в семью вызывает развитие заболевания.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале этой недели ситуация по коронавирусу в столице снова стала обостряться. Однако наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 помогает дистанционное обучение. В связи с этим было принято решение продлить такой формат обучения для 6-11 классов до 22 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Эксперт оценил меры против коронавируса в Москве

19:11 05.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСеть ресторанов Макдоналдс вводят систему QR-кодов в Москве
Сеть ресторанов Макдоналдс вводят систему QR-кодов в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Принятые властями Москвы решения по предотвращению распространения коронавируса являются оптимальными и требуют поддержки населения, сообщил РИА Новости президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Александр Румянцев.

"Случившееся сейчас в мире - это не проблема России. Мы видим, как в США, Канаде, Европе и других странах одни и те же причины, связанные с изоляцией людей и возможностями предупредить распространение инфекции методами санитарного контроля... Принятое решение московским правительством требует, конечно же, поддержки населения, прежде всего, взрослых людей. Принятые меры являются оптимальными и дадут возможность оборвать то распространение инфекции, которое мы наблюдаем сейчас в Москве", - сообщил Румянцев.

По его словам, в столице живет более 1,8 миллиона детей, и оказалось, что именно эта группа может быть переносчиком заболеваний и может вызывать распространение инфекции в своих семьях.
Кроме того, специалист отметил, что семья является основным местом, где происходит заражение, поэтому занесение вируса в семью вызывает развитие заболевания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале этой недели ситуация по коронавирусу в столице снова стала обостряться. Однако наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 помогает дистанционное обучение. В связи с этим было принято решение продлить такой формат обучения для 6-11 классов до 22 ноября.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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