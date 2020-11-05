Эксперт оценил меры против коронавируса в Москве
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Принятые властями Москвы решения по предотвращению распространения коронавируса являются оптимальными и требуют поддержки населения, сообщил РИА Новости президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Александр Румянцев.
"Случившееся сейчас в мире - это не проблема России. Мы видим, как в США, Канаде, Европе и других странах одни и те же причины, связанные с изоляцией людей и возможностями предупредить распространение инфекции методами санитарного контроля... Принятое решение московским правительством требует, конечно же, поддержки населения, прежде всего, взрослых людей. Принятые меры являются оптимальными и дадут возможность оборвать то распространение инфекции, которое мы наблюдаем сейчас в Москве", - сообщил Румянцев.
По его словам, в столице живет более 1,8 миллиона детей, и оказалось, что именно эта группа может быть переносчиком заболеваний и может вызывать распространение инфекции в своих семьях.
Кроме того, специалист отметил, что семья является основным местом, где происходит заражение, поэтому занесение вируса в семью вызывает развитие заболевания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале этой недели ситуация по коронавирусу в столице снова стала обостряться. Однако наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 помогает дистанционное обучение. В связи с этим было принято решение продлить такой формат обучения для 6-11 классов до 22 ноября.
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