Пульмонолог оценил российские тест-системы на COVID-19
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТест-системы, разработанные "Вектор-Бест", используемые для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН (ФИЦ ФТМ СО РАН) в Новосибирске
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тест-системы для выявления коронавируса, используемые в России, соответствуют лучшим мировым образцам, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ранее он заявил, что тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов.
"Используемые на сегодняшний день в России тест-системы для ПЦР-тестирования на коронавирус зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам. ПЦР-диагностика COVID-19 является "золотым стандартом" в большинстве стран мира, поскольку позволяют при правильном обращении быстро и достоверно определить наличие вируса-возбудителя на слизистой носоглотки", - сказал Авдеев, которого цитирует пресс-служба Минздрава.
Ошибки результатов тестов выявляют в стационарном звене, так как пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых выше вероятность ошибки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.