https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583242108.html

Пульмонолог оценил российские тест-системы на COVID-19

Пульмонолог оценил российские тест-системы на COVID-19

Тест-системы для выявления коронавируса, используемые в России, соответствуют лучшим мировым образцам, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:30

2020-11-05T18:30

2020-11-05T18:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей авдеев

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тест-системы для выявления коронавируса, используемые в России, соответствуют лучшим мировым образцам, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.Ранее он заявил, что тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов.Ошибки результатов тестов выявляют в стационарном звене, так как пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых выше вероятность ошибки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/lechenie-1583151626.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей авдеев, общество