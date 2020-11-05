https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583236443.html
Лукашенко потребовал отрегулировать систему тестирования на COVID-19
Лукашенко потребовал отрегулировать систему тестирования на COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо отстроить систему тестирования на коронавирус, в том числе урегулировать вопросы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:03
2020-11-05T18:03
2020-11-05T18:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо отстроить систему тестирования на коронавирус, в том числе урегулировать вопросы проведения исследований частными клиниками."Будете вырабатывать систему - всякое тестирование должно быть в тех лабораториях, которые определит минздрав. Особенно в Минске, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики и уполномоченный президента по Минску Наталья Кочанова - ред.). Только те лаборатории, которые вы определите", - заявил глава государства. Его слова приводит агентство Белта.По его словам, "уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей". "Психоз создают в обществе. Они (люди - ред.) бегут в эти лаборатории, и до 300 рублей доходит один тест (около 115 долларов). Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству - на государственных условиях", - добавил президент.Глава государства дал чиновникам срок до понедельника, чтобы "все это отстроить".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
минск
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире