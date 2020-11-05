https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583198154.html
В Ивановской области ввели полную изоляцию для граждан старше 65 лет
В Ивановской области ввели полную изоляцию для граждан старше 65 лет
Власти Ивановской области вводят в регионе полную изоляцию для граждан старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:06
2020-11-05T16:06
2020-11-05T16:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ивановская область
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Ивановской области вводят в регионе полную изоляцию для граждан старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.В Ивановской области зарегистрированы 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 128 диагнозов. Выздоровели в регионе 8599 пациентов с подтвержденным COVID-19, умер 181 пациент. В стационаре находятся 1950 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 1343 человека. На аппаратах ИВЛ – 54 пациента. Свободны для пациентов с COVID-19 на данный момент 88 коек.По данным облправительства, 4 ноября был побит рекорд по госпитализациям: в стационары поступили 218 пациентов. Более 200 человек перевели на кислородную поддержку. За двое суток 12 пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. На брифинге в четверг глава облздрава Артур Фокин сообщил, что с 6 ноября вводится "домашний режим" для жителей в возрасте старше 65 лет."Это значит, что из дома выходить людям старшего поколения можно только на непродолжительную прогулку: не в магазин, не в общественном транспорте передвигаться по городу, не в аптеку, не на почту. Все контакты нужно исключить. Если жизненно необходимо – только используя при этом средства индивидуальной защиты. Купить продукты и лекарства, решить бытовые вопросы помогут волонтеры", – приводит слова Фокина облправительство.Работающим пенсионерам в возрасте старше 65 лет автоматически оформят больничные листы, приходить за ними в поликлиники не нужно. Исключение, как отметил Фокин, здесь составят медработники, которые, дав согласие, смогут выходить на работу.Кроме того, в области, по словам Фокина, для уменьшения потока людей в общественном транспорте утром и вечером в часы пик всем рекомендовано сдвинуть начало рабочего дня на 10 утра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583118254.html
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
ивановская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ивановская область
ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости.
Власти Ивановской области
вводят в регионе полную изоляцию для граждан старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.
В Ивановской области зарегистрированы 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 128 диагнозов. Выздоровели в регионе 8599 пациентов с подтвержденным COVID-19, умер 181 пациент. В стационаре находятся 1950 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 1343 человека. На аппаратах ИВЛ – 54 пациента. Свободны для пациентов с COVID-19 на данный момент 88 коек.
По данным облправительства, 4 ноября был побит рекорд по госпитализациям: в стационары поступили 218 пациентов. Более 200 человек перевели на кислородную поддержку. За двое суток 12 пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. На брифинге в четверг глава облздрава Артур Фокин сообщил, что с 6 ноября вводится "домашний режим" для жителей в возрасте старше 65 лет.
"Это значит, что из дома выходить людям старшего поколения можно только на непродолжительную прогулку: не в магазин, не в общественном транспорте передвигаться по городу, не в аптеку, не на почту. Все контакты нужно исключить. Если жизненно необходимо – только используя при этом средства индивидуальной защиты. Купить продукты и лекарства, решить бытовые вопросы помогут волонтеры", – приводит слова Фокина
облправительство.
Работающим пенсионерам в возрасте старше 65 лет автоматически оформят больничные листы, приходить за ними в поликлиники не нужно. Исключение, как отметил Фокин, здесь составят медработники, которые, дав согласие, смогут выходить на работу.
Кроме того, в области, по словам Фокина, для уменьшения потока людей в общественном транспорте утром и вечером в часы пик всем рекомендовано сдвинуть начало рабочего дня на 10 утра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф