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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583192995.html
Австрия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Австрия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Власти Австрии зафиксировали абсолютный рекорд по суточному приросту количества заболевших коронавирусом - 7 416 новых случаев, свидетельствуют данные МВД... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:40
2020-11-05T15:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Австрии зафиксировали абсолютный рекорд по суточному приросту количества заболевших коронавирусом - 7 416 новых случаев, свидетельствуют данные МВД республики.Второй за год локдаун из-за коронавируса начался в Австрии 3 ноября с полуночи и должен продлиться до конца месяца. В этот раз он "мягче" - абсолютно все магазины и сфера обслуживания продолжат работу. Снова закрываются рестораны, отели, театры, музеи, кино.По данным МВД, со среды на четверг прирост составил максимальные 7416 новых случаев, 1231 из них - в Вене.Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 132 515 заболевших COVID-19, из них 80 604 выздоровели. Из-за коронавируса скончались 1268 человек (+41 за сутки). Растет число госпитализаций - в настоящее время в больницах страны 2737 пациентов, 407 находятся в реанимации.Нововведение осеннего лодкауна в Австрии - ограничение на выход из дома с 20.00 до 6.00 следующего дня. Речь не идет о комендантском часе в полной мере, однако находиться на улице в это время можно только по ряду уважительных причин. Это ограничение предварительно ввели до 12 ноября.Решение о повторном локдауне, избежать которого в республике пытались всеми силами, приняли на фоне резкого, экспоненциального роста новых заболевших COVID-19 и госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. Власти стали опасаться, что если возрастающая тенденция продолжится, то медицинская система даст сбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не допустит, чтобы врачам приходилось выбирать, кому из нуждающихся в лечении оказать помощь. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/temperatura-1583132628.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
австрия
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коронавирус covid-19, австрия, вена, в мире

Австрия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

15:40 05.11.2020
 
© РИА Новости / Филипп Брем / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в Вене
Мужчина в медицинской маске в Вене - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Филипп Брем
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Австрии зафиксировали абсолютный рекорд по суточному приросту количества заболевших коронавирусом - 7 416 новых случаев, свидетельствуют данные МВД республики.
Второй за год локдаун из-за коронавируса начался в Австрии 3 ноября с полуночи и должен продлиться до конца месяца. В этот раз он "мягче" - абсолютно все магазины и сфера обслуживания продолжат работу. Снова закрываются рестораны, отели, театры, музеи, кино.
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По данным МВД, со среды на четверг прирост составил максимальные 7416 новых случаев, 1231 из них - в Вене.
Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 132 515 заболевших COVID-19, из них 80 604 выздоровели. Из-за коронавируса скончались 1268 человек (+41 за сутки). Растет число госпитализаций - в настоящее время в больницах страны 2737 пациентов, 407 находятся в реанимации.
Нововведение осеннего лодкауна в Австрии - ограничение на выход из дома с 20.00 до 6.00 следующего дня. Речь не идет о комендантском часе в полной мере, однако находиться на улице в это время можно только по ряду уважительных причин. Это ограничение предварительно ввели до 12 ноября.
Решение о повторном локдауне, избежать которого в республике пытались всеми силами, приняли на фоне резкого, экспоненциального роста новых заболевших COVID-19 и госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. Власти стали опасаться, что если возрастающая тенденция продолжится, то медицинская система даст сбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не допустит, чтобы врачам приходилось выбирать, кому из нуждающихся в лечении оказать помощь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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