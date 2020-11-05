Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583186704.html
Далай-лама призвал не печалиться из-за пандемии
Далай-лама призвал не печалиться из-за пандемии
Далай-лама на первых онлайн-учениях для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии, а усердно трудиться над ее преодолением. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:09
2020-11-05T17:28
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152054/92/1520549231_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_2beb588b690e24dd00d436263c63592c.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама на первых онлайн-учениях для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии, а усердно трудиться над ее преодолением."Мы должны понимать, что все страдания возникают из причин и условий. И пандемия также возникла из причин и условий. И поэтому нам необходимо проявить усердие для того, чтобы их устранить. Надо размышлять: возможно ли избавиться от этих страданий. Если возможно, тогда необходимо не печалится, а проявлять усердие для устранения этих трудностей и страданий", - сказал Далай-лама в четверг, отвечая на вопрос о духовных практиках, помогающих в болезни.Он процитировал сочинение известного буддийского мыслителя VIII века Шантидевы "Путь бодхисаттвы" (бодхисаттва – тот, кто устремлен к просветлению ради блага всех живых существ). В нем сказано: "К чему печалиться, если все можно еще поправить? И к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя?" "Если речь о чем-то, чего нельзя изменить, как, например, то, что концом жизни является смерть, - тогда к чему здесь печалиться? Такая печаль не принесет никакой пользы", - пояснил Далай-лама.По его словам, природой таких неизбежных явлений, как старение и смерть, является "тонкое непостоянство", и это невозможно изменить. "Когда мы прикладываем усилия и все равно не можем устранить проблему, то если вы последователь буддизма, удобнее всего думать, что это – ваша карма", - добавил духовный лидер.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ). Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583118254.html
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152054/92/1520549231_119:0:2826:2030_1400x0_80_0_0_edff6c7cb2fa86eb96594637ae7f6f11.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), индия

Далай-лама призвал не печалиться из-за пандемии

15:09 05.11.2020 (обновлено: 17:28 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Ольга Липич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама на первых онлайн-учениях для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии, а усердно трудиться над ее преодолением.
"Мы должны понимать, что все страдания возникают из причин и условий. И пандемия также возникла из причин и условий. И поэтому нам необходимо проявить усердие для того, чтобы их устранить. Надо размышлять: возможно ли избавиться от этих страданий. Если возможно, тогда необходимо не печалится, а проявлять усердие для устранения этих трудностей и страданий", - сказал Далай-лама в четверг, отвечая на вопрос о духовных практиках, помогающих в болезни.
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
10:03Распространение нового коронавируса
Врачи рассказали о заразной в течение 70 дней пациентке с коронавирусом
Он процитировал сочинение известного буддийского мыслителя VIII века Шантидевы "Путь бодхисаттвы" (бодхисаттва – тот, кто устремлен к просветлению ради блага всех живых существ). В нем сказано: "К чему печалиться, если все можно еще поправить? И к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя?" "Если речь о чем-то, чего нельзя изменить, как, например, то, что концом жизни является смерть, - тогда к чему здесь печалиться? Такая печаль не принесет никакой пользы", - пояснил Далай-лама.
По его словам, природой таких неизбежных явлений, как старение и смерть, является "тонкое непостоянство", и это невозможно изменить. "Когда мы прикладываем усилия и все равно не можем устранить проблему, то если вы последователь буддизма, удобнее всего думать, что это – ваша карма", - добавил духовный лидер.
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 20:21Распространение нового коронавируса
Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса
Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php.
В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).
Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Индия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния