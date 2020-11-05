https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583186704.html

Далай-лама призвал не печалиться из-за пандемии

Далай-лама призвал не печалиться из-за пандемии

Далай-лама на первых онлайн-учениях для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии, а усердно трудиться над ее преодолением. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:09

2020-11-05T15:09

2020-11-05T17:28

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

индия

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама на первых онлайн-учениях для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии, а усердно трудиться над ее преодолением."Мы должны понимать, что все страдания возникают из причин и условий. И пандемия также возникла из причин и условий. И поэтому нам необходимо проявить усердие для того, чтобы их устранить. Надо размышлять: возможно ли избавиться от этих страданий. Если возможно, тогда необходимо не печалится, а проявлять усердие для устранения этих трудностей и страданий", - сказал Далай-лама в четверг, отвечая на вопрос о духовных практиках, помогающих в болезни.Он процитировал сочинение известного буддийского мыслителя VIII века Шантидевы "Путь бодхисаттвы" (бодхисаттва – тот, кто устремлен к просветлению ради блага всех живых существ). В нем сказано: "К чему печалиться, если все можно еще поправить? И к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя?" "Если речь о чем-то, чего нельзя изменить, как, например, то, что концом жизни является смерть, - тогда к чему здесь печалиться? Такая печаль не принесет никакой пользы", - пояснил Далай-лама.По его словам, природой таких неизбежных явлений, как старение и смерть, является "тонкое непостоянство", и это невозможно изменить. "Когда мы прикладываем усилия и все равно не можем устранить проблему, то если вы последователь буддизма, удобнее всего думать, что это – ваша карма", - добавил духовный лидер.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ). Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583118254.html

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), индия