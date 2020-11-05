https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583184527.html
СМИ: профессор в Японии искусствено синтезировал коронавирус
СМИ: профессор в Японии искусствено синтезировал коронавирус
Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:59
2020-11-05T14:59
2020-11-05T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
гумма
япония
в мире
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ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить действие его механизмов и даже заставить его светиться и сделать видимым для человеческого глаза, сообщила в четверг газета "Майнити".Ученый Ватару Камитани ввел гены вируса в искусственные хромосомы бактерий и произвел искусственный вирус, воссоздав генетическую информацию в клетке, поясняет газета. Тем самым, как он надеется, можно раскрыть примерно 30 тысяч оснований нуклеатидов вируса SARS-CoV-2, который и вызвал пандемию инфекции COVID-19.Как отмечает "Майнити", генетический код коронавируса на 80% совпадает с коронавирусом SARS, однако ген ORF3b, связанный с активизацией иммунных клеток, отличается своей длиной. Искусственный синтез может помочь пониманию этих особенностей.По мнению Камитани, введение зеленого флуоресцентного протеина позволит сделать так, чтобы вирусы светились и стали видимыми. По словам Камитани, "искусственно синтезированный вирус это - первый рычаг в процессе понимания нового коронавируса".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201015/shtamm-1579917613.html
гумма
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, гумма, япония, в мире
ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости.
Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма
, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить действие его механизмов и даже заставить его светиться и сделать видимым для человеческого глаза, сообщила в четверг газета "Майнити"
.
Ученый Ватару Камитани ввел гены вируса в искусственные хромосомы бактерий и произвел искусственный вирус, воссоздав генетическую информацию в клетке, поясняет газета. Тем самым, как он надеется, можно раскрыть примерно 30 тысяч оснований нуклеатидов вируса SARS-CoV-2, который и вызвал пандемию инфекции COVID-19.
Как отмечает "Майнити", генетический код коронавируса на 80% совпадает с коронавирусом SARS, однако ген ORF3b, связанный с активизацией иммунных клеток, отличается своей длиной. Искусственный синтез может помочь пониманию этих особенностей.
По мнению Камитани, введение зеленого флуоресцентного протеина позволит сделать так, чтобы вирусы светились и стали видимыми. По словам Камитани, "искусственно синтезированный вирус это - первый рычаг в процессе понимания нового коронавируса".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.