Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583184527.html
СМИ: профессор в Японии искусствено синтезировал коронавирус
СМИ: профессор в Японии искусствено синтезировал коронавирус
Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:59
2020-11-05T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
гумма
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583133410_0:224:1440:1034_1400x0_80_0_0_097986d8aaa6da14d25d5d6a74700484.jpg
ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить действие его механизмов и даже заставить его светиться и сделать видимым для человеческого глаза, сообщила в четверг газета "Майнити".Ученый Ватару Камитани ввел гены вируса в искусственные хромосомы бактерий и произвел искусственный вирус, воссоздав генетическую информацию в клетке, поясняет газета. Тем самым, как он надеется, можно раскрыть примерно 30 тысяч оснований нуклеатидов вируса SARS-CoV-2, который и вызвал пандемию инфекции COVID-19.Как отмечает "Майнити", генетический код коронавируса на 80% совпадает с коронавирусом SARS, однако ген ORF3b, связанный с активизацией иммунных клеток, отличается своей длиной. Искусственный синтез может помочь пониманию этих особенностей.По мнению Камитани, введение зеленого флуоресцентного протеина позволит сделать так, чтобы вирусы светились и стали видимыми. По словам Камитани, "искусственно синтезированный вирус это - первый рычаг в процессе понимания нового коронавируса".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201015/shtamm-1579917613.html
гумма
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583133410_0:324:1440:1404_1400x0_80_0_0_89ebf4baf628a282cb1a52976c27792f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, гумма, япония, в мире

СМИ: профессор в Японии искусствено синтезировал коронавирус

14:59 05.11.2020 (обновлено: 15:56 05.11.2020)
 
© NIAID-RMLИзображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом
Изображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© NIAID-RML
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить действие его механизмов и даже заставить его светиться и сделать видимым для человеческого глаза, сообщила в четверг газета "Майнити".
Ученый Ватару Камитани ввел гены вируса в искусственные хромосомы бактерий и произвел искусственный вирус, воссоздав генетическую информацию в клетке, поясняет газета. Тем самым, как он надеется, можно раскрыть примерно 30 тысяч оснований нуклеатидов вируса SARS-CoV-2, который и вызвал пандемию инфекции COVID-19.
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 12:16Распространение нового коронавируса
Попова рассказала, какие штаммы коронавируса есть в России
Как отмечает "Майнити", генетический код коронавируса на 80% совпадает с коронавирусом SARS, однако ген ORF3b, связанный с активизацией иммунных клеток, отличается своей длиной. Искусственный синтез может помочь пониманию этих особенностей.
По мнению Камитани, введение зеленого флуоресцентного протеина позволит сделать так, чтобы вирусы светились и стали видимыми. По словам Камитани, "искусственно синтезированный вирус это - первый рычаг в процессе понимания нового коронавируса".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГуммаЯпонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния