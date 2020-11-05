https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583184527.html

СМИ: профессор в Японии искусствено синтезировал коронавирус

СМИ: профессор в Японии искусствено синтезировал коронавирус

Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:59

2020-11-05T14:59

2020-11-05T15:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

гумма

япония

в мире

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ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Профессор-вирусолог из японского университета префектуры Гумма, как утверждается, добился искусственного синтеза коронавируса в надежде понять и разъяснить действие его механизмов и даже заставить его светиться и сделать видимым для человеческого глаза, сообщила в четверг газета "Майнити".Ученый Ватару Камитани ввел гены вируса в искусственные хромосомы бактерий и произвел искусственный вирус, воссоздав генетическую информацию в клетке, поясняет газета. Тем самым, как он надеется, можно раскрыть примерно 30 тысяч оснований нуклеатидов вируса SARS-CoV-2, который и вызвал пандемию инфекции COVID-19.Как отмечает "Майнити", генетический код коронавируса на 80% совпадает с коронавирусом SARS, однако ген ORF3b, связанный с активизацией иммунных клеток, отличается своей длиной. Искусственный синтез может помочь пониманию этих особенностей.По мнению Камитани, введение зеленого флуоресцентного протеина позволит сделать так, чтобы вирусы светились и стали видимыми. По словам Камитани, "искусственно синтезированный вирус это - первый рычаг в процессе понимания нового коронавируса".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201015/shtamm-1579917613.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, гумма, япония, в мире