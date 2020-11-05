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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583182710.html
В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Число новых случаев коронавируса в Японии за сутки превысило 1000 впервые с августа этого года, согласно данным телеканала NHK. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:53
2020-11-05T15:46
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Японии за сутки превысило 1000 впервые с августа этого года, согласно данным телеканала NHK.Такую информацию получило и агентство Киодо на основе собранных данных из разных префектур.Рост числа инфицированных связывают с ослаблением ограничений и кампанией стимулирования внутреннего туризма для поддержки экономики, пострадавшей от ситуации с COVID-19. Также наступление прохладной погоды заставляет людей прятаться в непроветриваемых помещениях, что повышает распространение вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/lokdaun-1583159835.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

14:53 05.11.2020 (обновлено: 15:46 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Ксения НакаЦентр Токио после введения режима ЧС
Центр Токио после введения режима ЧС - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Ксения Нака
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Японии за сутки превысило 1000 впервые с августа этого года, согласно данным телеканала NHK.
Такую информацию получило и агентство Киодо на основе собранных данных из разных префектур.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
 
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