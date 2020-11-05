https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583182710.html

В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Число новых случаев коронавируса в Японии за сутки превысило 1000 впервые с августа этого года, согласно данным телеканала NHK. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:53

2020-11-05T14:53

2020-11-05T15:46

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ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Японии за сутки превысило 1000 впервые с августа этого года, согласно данным телеканала NHK.Такую информацию получило и агентство Киодо на основе собранных данных из разных префектур.Рост числа инфицированных связывают с ослаблением ограничений и кампанией стимулирования внутреннего туризма для поддержки экономики, пострадавшей от ситуации с COVID-19. Также наступление прохладной погоды заставляет людей прятаться в непроветриваемых помещениях, что повышает распространение вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/lokdaun-1583159835.html

япония

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, япония, в мире