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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583160848.html
Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19
Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:18
2020-11-05T13:18
распространение нового коронавируса
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов."Сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх… Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем, введем комендантский час и переведем всех на карантин. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем", - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. Его слова приводит агентство Белта. Вместе с тем президент считает, что "там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся, особенно если эти мероприятия в помещении".Глава государства отметил, что в весенне-летний период на государственном уровне были своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали положительный результат. Он подчеркнул, что следует максимально использовать цифровые информационные платформы для связи с медицинскими работниками в регионах, чтобы получать все сведения о проблемах, оперативно принимать меры, обмениваться опытом и наиболее эффективными практиками. "Сегодня предлагаются также дополнительные меры для сдерживания эпидемии, в том числе ограничительные. Мы заслушаем аргументы, и, если настало время где-то вводить какие-то ограничения, пойдем и на это", - добавил Лукашенко.Президент при этом обратил внимание, что белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, "на устах всех здравомыслящих людей в мире".По его словам, здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. "Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат", - заявил президент.Он подчеркнул, что белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы: это касается больниц, медперсонала, лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты. Лукашенко отметил, что при необходимости в помощь среднему медперсоналу можно задействовать студентов медицинских вузов, заплатив им за соответствующую работу.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на среду, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 102 313, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 995 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583154998.html
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582243223.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19

13:18 05.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВрачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.
"Сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх… Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем, введем комендантский час и переведем всех на карантин. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем", - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. Его слова приводит агентство Белта. Вместе с тем президент считает, что "там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся, особенно если эти мероприятия в помещении".
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Глава государства отметил, что в весенне-летний период на государственном уровне были своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали положительный результат. Он подчеркнул, что следует максимально использовать цифровые информационные платформы для связи с медицинскими работниками в регионах, чтобы получать все сведения о проблемах, оперативно принимать меры, обмениваться опытом и наиболее эффективными практиками. "Сегодня предлагаются также дополнительные меры для сдерживания эпидемии, в том числе ограничительные. Мы заслушаем аргументы, и, если настало время где-то вводить какие-то ограничения, пойдем и на это", - добавил Лукашенко.
Президент при этом обратил внимание, что белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, "на устах всех здравомыслящих людей в мире".
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По его словам, здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. "Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат", - заявил президент.
Он подчеркнул, что белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы: это касается больниц, медперсонала, лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты. Лукашенко отметил, что при необходимости в помощь среднему медперсоналу можно задействовать студентов медицинских вузов, заплатив им за соответствующую работу.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на среду, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 102 313, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 995 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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