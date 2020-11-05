https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583160848.html

Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19

Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:18

2020-11-05T13:18

2020-11-05T13:18

распространение нового коронавируса

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов."Сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх… Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем, введем комендантский час и переведем всех на карантин. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем", - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. Его слова приводит агентство Белта. Вместе с тем президент считает, что "там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся, особенно если эти мероприятия в помещении".Глава государства отметил, что в весенне-летний период на государственном уровне были своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали положительный результат. Он подчеркнул, что следует максимально использовать цифровые информационные платформы для связи с медицинскими работниками в регионах, чтобы получать все сведения о проблемах, оперативно принимать меры, обмениваться опытом и наиболее эффективными практиками. "Сегодня предлагаются также дополнительные меры для сдерживания эпидемии, в том числе ограничительные. Мы заслушаем аргументы, и, если настало время где-то вводить какие-то ограничения, пойдем и на это", - добавил Лукашенко.Президент при этом обратил внимание, что белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, "на устах всех здравомыслящих людей в мире".По его словам, здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. "Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат", - заявил президент.Он подчеркнул, что белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы: это касается больниц, медперсонала, лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты. Лукашенко отметил, что при необходимости в помощь среднему медперсоналу можно задействовать студентов медицинских вузов, заплатив им за соответствующую работу.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на среду, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 102 313, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 995 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583154998.html

https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582243223.html

https://ria.ru/20201104/vaktsina-1583073852.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире