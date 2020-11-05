https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583154998.html

Лукашенко поручил информировать население Белоруссии о коронавирусе

Лукашенко поручил информировать население Белоруссии о коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам через СМИ доводить населению информацию по COVID-19, а не оставлять людей один на один с потоком... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:56

2020-11-05T12:56

2020-11-05T12:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам через СМИ доводить населению информацию по COVID-19, а не оставлять людей один на один с потоком неправды и заблуждений.Лукашенко подчеркнул, что "борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах - лечебном, организационном, экономическом и даже политическом".Глава государства подчеркнул, что вынесенные на совещание темы о мерах противодействия распространению вирусных инфекций останутся в приоритете до тех пор, пока опасность не минует или, по крайней мере, не снизится до минимально приемлемого уровня.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на среду, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 102 313, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 995 пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201104/vaktsina-1583073852.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире