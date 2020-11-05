https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583154998.html
Лукашенко поручил информировать население Белоруссии о коронавирусе
Лукашенко поручил информировать население Белоруссии о коронавирусе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам через СМИ доводить населению информацию по COVID-19, а не оставлять людей один на один с потоком... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:56
2020-11-05T12:56
2020-11-05T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам через СМИ доводить населению информацию по COVID-19, а не оставлять людей один на один с потоком неправды и заблуждений.Лукашенко подчеркнул, что "борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах - лечебном, организационном, экономическом и даже политическом".Глава государства подчеркнул, что вынесенные на совещание темы о мерах противодействия распространению вирусных инфекций останутся в приоритете до тех пор, пока опасность не минует или, по крайней мере, не снизится до минимально приемлемого уровня.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на среду, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 102 313, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 995 пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201104/vaktsina-1583073852.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 5 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поручил чиновникам через СМИ доводить населению информацию по COVID-19, а не оставлять людей один на один с потоком неправды и заблуждений.
"Не оставляйте людей один на один с потоком информационной неправды и заблуждений. Обеспечьте постоянную связь с населением через средства массовой информации по эпидемической ситуации в стране и принимаемым мерам. Отвечайте на вопросы, которые поднимают люди на местах, вплоть до прямых встреч с ними", - поручил белорусский лидер во время совещания в Минске
. Его слова приводит Sputnik Беларусь
.
Лукашенко подчеркнул, что "борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах - лечебном, организационном, экономическом и даже политическом".
Глава государства подчеркнул, что вынесенные на совещание темы о мерах противодействия распространению вирусных инфекций останутся в приоритете до тех пор, пока опасность не минует или, по крайней мере, не снизится до минимально приемлемого уровня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на среду, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 102 313, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 995 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф