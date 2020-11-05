https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150622.html

В России два дня подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19

В России два дня подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19

В России второй день подряд зарегистрировали более 19 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:54

2020-11-05T12:54

2020-11-05T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей боровков

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

аргентина

воз

санкт-петербургский политехнический университет

бразилия

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582897357_0:135:3162:1914_1400x0_80_0_0_d660c15e41e3e0debd30eb35587d4aa8.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В России второй день подряд зарегистрировали более 19 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.Новые случаи были зарегистрированы во всех регионах страны. Умерли 292 человека, выздоровели 12 238 пациентов.Всего в за последние сутки выявлено 19 404 случая коронавируса, днем ранее — 19 768. Кроме того, вчера был установлен рекорд по числу скончавшихся — 389.Всего с начала эпидемии в России выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровелии более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.Пик коронавируса в РоссииРанее эксперты в беседе с РИА Новости сделали прогнозы, когда Россия пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции. По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тиимакова, рост числа заболевших коронавирусом в стране будет продолжаться и пик по заболеваемости в России ожидается не раньше, чем через месяц."Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки", — рассказал эксперт. По мнению руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии", проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексея Боровкова, пик пандемии в стране придется на декабрь. "Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но двадцатые числа февраля 2021 года заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас", — отметил Боровков. Он также подчеркнул, что по самым плохим прогнозам в середине декабря этого года число активных больных начнет снижаться.Всего в мире, по данным ВОЗ, более 47,3 миллиона заболевших COVID-19, статистика Джонса Хопкиса свидетельствует о более 48 миллионах. Умерли 1,2 миллиона человек.Больше всего заболевших в Соединенных штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте. Далее идут Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Британия, Мексика.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583137093.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html

аргентина

бразилия

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей боровков, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, аргентина, воз, санкт-петербургский политехнический университет, бразилия, испания, общество