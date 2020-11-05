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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150622.html
В России два дня подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19
В России два дня подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19
В России второй день подряд зарегистрировали более 19 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:54
2020-11-05T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей боровков
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
аргентина
воз
санкт-петербургский политехнический университет
бразилия
испания
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В России второй день подряд зарегистрировали более 19 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.Новые случаи были зарегистрированы во всех регионах страны. Умерли 292 человека, выздоровели 12 238 пациентов.Всего в за последние сутки выявлено 19 404 случая коронавируса, днем ранее — 19 768. Кроме того, вчера был установлен рекорд по числу скончавшихся — 389.Всего с начала эпидемии в России выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровелии более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.Пик коронавируса в РоссииРанее эксперты в беседе с РИА Новости сделали прогнозы, когда Россия пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции. По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тиимакова, рост числа заболевших коронавирусом в стране будет продолжаться и пик по заболеваемости в России ожидается не раньше, чем через месяц."Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки", — рассказал эксперт. По мнению руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии", проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексея Боровкова, пик пандемии в стране придется на декабрь. "Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но двадцатые числа февраля 2021 года заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас", — отметил Боровков. Он также подчеркнул, что по самым плохим прогнозам в середине декабря этого года число активных больных начнет снижаться.Всего в мире, по данным ВОЗ, более 47,3 миллиона заболевших COVID-19, статистика Джонса Хопкиса свидетельствует о более 48 миллионах. Умерли 1,2 миллиона человек.Больше всего заболевших в Соединенных штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте. Далее идут Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Британия, Мексика.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583137093.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей боровков, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, аргентина, воз, санкт-петербургский политехнический университет, бразилия, испания, общество

В России два дня подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19

12:54 05.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области
Медицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В России второй день подряд зарегистрировали более 19 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Новые случаи были зарегистрированы во всех регионах страны. Умерли 292 человека, выздоровели 12 238 пациентов.
Всего в за последние сутки выявлено 19 404 случая коронавируса, днем ранее — 19 768. Кроме того, вчера был установлен рекорд по числу скончавшихся — 389.
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Всего с начала эпидемии в России выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровелии более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.

Пик коронавируса в России

Ранее эксперты в беседе с РИА Новости сделали прогнозы, когда Россия пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тиимакова, рост числа заболевших коронавирусом в стране будет продолжаться и пик по заболеваемости в России ожидается не раньше, чем через месяц.
"Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки", — рассказал эксперт.
По мнению руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии", проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексея Боровкова, пик пандемии в стране придется на декабрь.
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"Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но двадцатые числа февраля 2021 года заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас", — отметил Боровков.
Он также подчеркнул, что по самым плохим прогнозам в середине декабря этого года число активных больных начнет снижаться.
Всего в мире, по данным ВОЗ, более 47,3 миллиона заболевших COVID-19, статистика Джонса Хопкиса свидетельствует о более 48 миллионах. Умерли 1,2 миллиона человек.
Больше всего заболевших в Соединенных штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте. Далее идут Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Британия, Мексика.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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