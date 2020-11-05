ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.
"В настоящее время подготовлены все необходимые документы для представления технологии в Росздравнадзор", - сказал он.
По словам Панфилова, тестирование технология пройдет до конца года в Великом Новгороде. Разработчики полностью уверены в успехе.
"Принцип скрининга заключается в том, что крысе в отдел мозга обонятельного анализатора вживляется матрица микроэлектродов. Крыса, погруженная в наркоз, вдыхает воздух, выдыхаемый обследуемым человеком. Сигналы мозга животного обрабатываются искусственной нейронной сетью, и результат выводится на компьютер", - добавил он.
Панфилов рассказал, что в 2019 году технология была испытана для выявления рака желудка и легких, а также диабета и туберкулеза. Всего было обследовано более 1070 человек. Время одного обследования составило менее трех минут. Эффективность выявления ранних - первой и второй стадий онкозаболеваний - оказалась в пять раз выше, чем при использовании самых современных методов диагностики.
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