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ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс
ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс
Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:43
2020-11-05T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
фонд перспективных исследований
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
александр панфилов
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов."В настоящее время подготовлены все необходимые документы для представления технологии в Росздравнадзор", - сказал он.По словам Панфилова, тестирование технология пройдет до конца года в Великом Новгороде. Разработчики полностью уверены в успехе.Панфилов рассказал, что в 2019 году технология была испытана для выявления рака желудка и легких, а также диабета и туберкулеза. Всего было обследовано более 1070 человек. Время одного обследования составило менее трех минут. Эффективность выявления ранних - первой и второй стадий онкозаболеваний - оказалась в пять раз выше, чем при использовании самых современных методов диагностики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фонд перспективных исследований, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр панфилов, общество

ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс

12:43 05.11.2020
 
© Fotolia / lculigМыши. Архивное фото
Мыши. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Fotolia / lculig
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.
"В настоящее время подготовлены все необходимые документы для представления технологии в Росздравнадзор", - сказал он.
По словам Панфилова, тестирование технология пройдет до конца года в Великом Новгороде. Разработчики полностью уверены в успехе.

"Принцип скрининга заключается в том, что крысе в отдел мозга обонятельного анализатора вживляется матрица микроэлектродов. Крыса, погруженная в наркоз, вдыхает воздух, выдыхаемый обследуемым человеком. Сигналы мозга животного обрабатываются искусственной нейронной сетью, и результат выводится на компьютер", - добавил он.

Панфилов рассказал, что в 2019 году технология была испытана для выявления рака желудка и легких, а также диабета и туберкулеза. Всего было обследовано более 1070 человек. Время одного обследования составило менее трех минут. Эффективность выявления ранних - первой и второй стадий онкозаболеваний - оказалась в пять раз выше, чем при использовании самых современных методов диагностики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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