https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150427.html

ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс

ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс

Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:43

2020-11-05T12:43

2020-11-05T12:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

фонд перспективных исследований

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

александр панфилов

общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов."В настоящее время подготовлены все необходимые документы для представления технологии в Росздравнадзор", - сказал он.По словам Панфилова, тестирование технология пройдет до конца года в Великом Новгороде. Разработчики полностью уверены в успехе.Панфилов рассказал, что в 2019 году технология была испытана для выявления рака желудка и легких, а также диабета и туберкулеза. Всего было обследовано более 1070 человек. Время одного обследования составило менее трех минут. Эффективность выявления ранних - первой и второй стадий онкозаболеваний - оказалась в пять раз выше, чем при использовании самых современных методов диагностики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201002/sobaki-1578124766.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фонд перспективных исследований, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр панфилов, общество