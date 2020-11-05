Эксперт рассказал, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", - сказал Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом людей, имеющих дома попугаев, врач призвал не беспокоиться. "Попугай точно не заразится", - сказал Лиознов.
"Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.