Эксперт рассказал, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом

"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", - сказал Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".