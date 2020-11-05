Эксперт Минздрава рассказал, каким пациентам с COVID-19 нужна КТ легких
12:16 05.11.2020 (обновлено: 12:17 05.11.2020)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компьютерную томографию легких следует делать только по назначению врача, пациентам с COVID-19, болеющим в легкой форме или бессимптомно, она не нужна, заявил главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь Тюрин.
"Компьютерная томография может выполняться только по рекомендации врача и только в тех случаях, когда это совершенно необходимо",- сказал Тюрин на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что пациентам, которые переносят коронавирусную инфекцию легко или вообще бессимптомно, не требуется компьютерная томография - за исключением, когда есть особые факторы риска, которые должен установить врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.