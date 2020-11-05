https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583144899.html

Эксперт Минздрава рассказал, каким пациентам с COVID-19 нужна КТ легких

Эксперт Минздрава рассказал, каким пациентам с COVID-19 нужна КТ легких

Компьютерную томографию легких следует делать только по назначению врача, пациентам с COVID-19, болеющим в легкой форме или бессимптомно, она не нужна, заявил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:16

2020-11-05T12:16

2020-11-05T12:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил тюрин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компьютерную томографию легких следует делать только по назначению врача, пациентам с COVID-19, болеющим в легкой форме или бессимптомно, она не нужна, заявил главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь Тюрин.Он уточнил, что пациентам, которые переносят коронавирусную инфекцию легко или вообще бессимптомно, не требуется компьютерная томография - за исключением, когда есть особые факторы риска, которые должен установить врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил тюрин, общество