https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html

В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России

В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но остается под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:08

2020-11-05T12:08

2020-11-05T13:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но остается под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Каких-то точных прогнозов, по словам пресс-секретаря, "по понятным причинам" здесь быть не может."Ведь мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — это стандартная формула поведения", — пояснил Песков.Он отметил, что в некоторых регионах случаются сбои в борьбе с инфекцией."Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", — сказал пресс-секретарь. Конкретные регионы он при этом не назвал, заметив, что все эти ситуации хорошо известны и фигурируют в СМИ. Представитель Кремля также ответил на вопрос, учитывает ли Россия опыт других стран в борьбе с COVID-19 — например, тех, которые проводят масштабное тестирование либо всего населения полностью, либо значительной его части.По словам Пескова, меры в разных странах значительно различаются и у каждой есть как положительный, так и отрицательный опыт.В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/lechenie-1583151626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/koronavirus-1583135932.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество