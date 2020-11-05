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https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html
В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России
В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но остается под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:08
2020-11-05T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но остается под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Каких-то точных прогнозов, по словам пресс-секретаря, "по понятным причинам" здесь быть не может."Ведь мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — это стандартная формула поведения", — пояснил Песков.Он отметил, что в некоторых регионах случаются сбои в борьбе с инфекцией."Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", — сказал пресс-секретарь. Конкретные регионы он при этом не назвал, заметив, что все эти ситуации хорошо известны и фигурируют в СМИ. Представитель Кремля также ответил на вопрос, учитывает ли Россия опыт других стран в борьбе с COVID-19 — например, тех, которые проводят масштабное тестирование либо всего населения полностью, либо значительной его части.По словам Пескова, меры в разных странах значительно различаются и у каждой есть как положительный, так и отрицательный опыт.В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/lechenie-1583151626.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России

12:08 05.11.2020 (обновлено: 13:03 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но остается под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях", — сказал он.

Каких-то точных прогнозов, по словам пресс-секретаря, "по понятным причинам" здесь быть не может.
"Ведь мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — это стандартная формула поведения", — пояснил Песков.
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Он отметил, что в некоторых регионах случаются сбои в борьбе с инфекцией.
"Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", — сказал пресс-секретарь. Конкретные регионы он при этом не назвал, заметив, что все эти ситуации хорошо известны и фигурируют в СМИ.
Представитель Кремля также ответил на вопрос, учитывает ли Россия опыт других стран в борьбе с COVID-19 — например, тех, которые проводят масштабное тестирование либо всего населения полностью, либо значительной его части.
По словам Пескова, меры в разных странах значительно различаются и у каждой есть как положительный, так и отрицательный опыт.

"Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом и прежде всего на свой опыт весенний и опирается. Конечно же, принимая во внимание все наработки других стран", — заключил пресс-секретарь.

В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
 
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