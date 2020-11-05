https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583138648.html
Стало известно, сколько москвичей надевают в метро маски и перчатки
Стало известно, сколько москвичей надевают в метро маски и перчатки
Примерно 95-97% пассажиров московского метрополитена используют маски, а 75% носят перчатки, сообщил в четверг заммэра столицы, руководитель столичного... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:55
2020-11-05T11:55
2020-11-05T12:27
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Примерно 95-97% пассажиров московского метрополитена используют маски, а 75% носят перчатки, сообщил в четверг заммэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов."С точки зрения соблюдения масочного и перчаточного режима в городском транспорте, на сегодняшний день 95-97% пассажиров метрополитена, например, используют маски, примерно 75% пассажиров используют перчатки", - сказал Ликсутов в эфире "России 24".По его словам, требования, которые принимаются на московском транспорте, не выше, чем те, что принимаются в Европе."Эти требования разумны, правильны и профессиональными врачами Роспотребнадзора полностью поддерживаются", - добавил заммэра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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