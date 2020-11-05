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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583137093.html
Врач рассказал о людях, генетически защищенных от заражения коронавирусом
Врач рассказал о людях, генетически защищенных от заражения коронавирусом
Все имеют риск заразиться COVID-19, но, возможно, есть какие-то генетические факторы, способные предотвратить заражение, заявил директор НИИ гриппа им. А. А... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:48
2020-11-05T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Все имеют риск заразиться COVID-19, но, возможно, есть какие-то генетические факторы, способные предотвратить заражение, заявил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач рассказал о людях, генетически защищенных от заражения коронавирусом

11:48 05.11.2020 (обновлено: 12:00 05.11.2020)
 
© Павел БедняковЛюди в защитных масках на улице
Люди в защитных масках на улице - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Все имеют риск заразиться COVID-19, но, возможно, есть какие-то генетические факторы, способные предотвратить заражение, заявил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Мы можем говорить, что все имеют риск заразиться (COVID-19 - ред.), восприимчивость населения высокая. Да, возможно есть какие-то генетические факторы, которые могут предотвратить заражение", - сказал Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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