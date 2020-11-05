https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583137093.html
Врач рассказал о людях, генетически защищенных от заражения коронавирусом
Врач рассказал о людях, генетически защищенных от заражения коронавирусом
Все имеют риск заразиться COVID-19, но, возможно, есть какие-то генетические факторы, способные предотвратить заражение, заявил директор НИИ гриппа им. А. А... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:48
2020-11-05T11:48
2020-11-05T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Все имеют риск заразиться COVID-19, но, возможно, есть какие-то генетические факторы, способные предотвратить заражение, заявил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество