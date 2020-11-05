https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583126029.html
В Москве за сутки госпитализировали 1143 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1143 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1143 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 364 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:44
2020-11-05T10:44
2020-11-05T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1143 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 364 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что 14,1% среди заболевших - дети, 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125149.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, общество