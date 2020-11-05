https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583126029.html

В Москве за сутки госпитализировали 1143 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1143 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1143 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 364 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:44

2020-11-05T10:44

2020-11-05T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1143 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 364 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что 14,1% среди заболевших - дети, 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125149.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество