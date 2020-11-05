https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125907.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:44

2020-11-05T10:44

2020-11-05T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

ханты-мансийский ао

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан - 0,5%, 2. Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан - 0,6%, 3. Московская область, Ханты-Мансийский АО - 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

ханты-мансийский ао

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), ханты-мансийский ао