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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583120458.html
Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь с рабочим визитом в Москве, поэтому не стал покидать... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:16
2020-11-05T10:16
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр бурков
москва
омская область
белоруссия
политика
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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь с рабочим визитом в Москве, поэтому не стал покидать столицу.Бурков с 5 октября работал удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В своём микроблоге в Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. После того, как две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в Омске, Бурков сообщил, что выздоровел, отказался от курса реабилитации и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.В интервью двум телеканалам - 12-му каналу и ГТРК "Иртыш" - в четверг Бурков рассказал, что после поездки с делегацией в Белоруссию он оставался и работал в Москве, но затем у него была запланирована поездка в Новосибирск.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр бурков, москва, омская область, белоруссия, политика

Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве

10:16 05.11.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь с рабочим визитом в Москве, поэтому не стал покидать столицу.
Бурков с 5 октября работал удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В своём микроблоге в Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. После того, как две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в Омске, Бурков сообщил, что выздоровел, отказался от курса реабилитации и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
09:11Распространение нового коронавируса
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В интервью двум телеканалам - 12-му каналу и ГТРК "Иртыш" - в четверг Бурков рассказал, что после поездки с делегацией в Белоруссию он оставался и работал в Москве, но затем у него была запланирована поездка в Новосибирск.
"После поездки в Минск и Могилёв я продолжал работать в Москве и должен был вылететь в воскресенье (4 октября) в Новосибирск. Соответственно, в субботу (3 октября) я сдавал тесты на COVID-19 в связи с тем, что в Новосибирске планировался Совет безопасности. А в воскресенье утром я получил положительный тест... Будучи в Москве, согласно решению Роспотребнадзора, я не мог покинуть эту территорию. Я провёл три недели в Москве, в этих четырёх стенах. Один, без ребёнка и жены. Первую неделю было очень тяжело, а со второй я включился в работу", - пояснил глава Омской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковМоскваОмская областьБелоруссияПолитика
 
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