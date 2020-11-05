Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь с рабочим визитом в Москве, поэтому не стал покидать столицу.
Бурков с 5 октября работал удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В своём микроблоге в Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. После того, как две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в Омске, Бурков сообщил, что выздоровел, отказался от курса реабилитации и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.
В интервью двум телеканалам - 12-му каналу и ГТРК "Иртыш" - в четверг Бурков рассказал, что после поездки с делегацией в Белоруссию он оставался и работал в Москве, но затем у него была запланирована поездка в Новосибирск.
"После поездки в Минск и Могилёв я продолжал работать в Москве и должен был вылететь в воскресенье (4 октября) в Новосибирск. Соответственно, в субботу (3 октября) я сдавал тесты на COVID-19 в связи с тем, что в Новосибирске планировался Совет безопасности. А в воскресенье утром я получил положительный тест... Будучи в Москве, согласно решению Роспотребнадзора, я не мог покинуть эту территорию. Я провёл три недели в Москве, в этих четырёх стенах. Один, без ребёнка и жены. Первую неделю было очень тяжело, а со второй я включился в работу", - пояснил глава Омской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф