https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583120458.html

Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве

Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь с рабочим визитом в Москве, поэтому не стал покидать... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:16

2020-11-05T10:16

2020-11-05T10:16

распространение нового коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр бурков

москва

омская область

белоруссия

политика

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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь с рабочим визитом в Москве, поэтому не стал покидать столицу.Бурков с 5 октября работал удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В своём микроблоге в Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. После того, как две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в Омске, Бурков сообщил, что выздоровел, отказался от курса реабилитации и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.В интервью двум телеканалам - 12-му каналу и ГТРК "Иртыш" - в четверг Бурков рассказал, что после поездки с делегацией в Белоруссию он оставался и работал в Москве, но затем у него была запланирована поездка в Новосибирск.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201105/mediki-1583111608.html

москва

омская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр бурков, москва, омская область, белоруссия, политика