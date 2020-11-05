https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583110615.html

В Москве еще 3670 пациентов вылечились от COVID-19

В Москве еще 3670 пациентов вылечились от COVID-19

Еще 3670 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 329 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:04

2020-11-05T09:04

2020-11-05T09:10

анастасия ракова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Еще 3670 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 329 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , коронавирус в россии, москва, общество